Oggi il Torneo Città di Monza In ricordo di Alessio e Diego

Oggi il centro natatorio Pia Grande di Monza ospita il quindicesimo Torneo Città di Monza, un evento importante nel calendario sportivo locale. Questa giornata è dedicata alla memoria di Alessio Terraneo e Diego Tisiot, ricordati attraverso questa competizione che unisce atleti e appassionati. Un’occasione per condividere valori di sportività e rispetto, mantenendo vivo il ricordo di due figure care alla comunità monzese.

Al centro natatorio Pia Grande di Monza va in scena oggi il quindicesimo Torneo Città di Monza, appuntamento ormai fisso del calendario sportivo cittadino, dedicato alla memoria di Alessio Terraneo e Diego Tisiot. Un'intensa giornata di pallanuoto che unisce agonismo, partecipazione e ricordo. La manifestazione è organizzata dal Nuoto Club Monza, sezione pallanuoto, con il patrocinio del Comune, e nasce con l'obiettivo di promuovere e consolidare la cultura della pallanuoto sul territorio di Monza e Brianza. Otto le squadre partecipanti: due formazioni del Nuoto Club Monza, affiancate da Bolzano Nuoto, Coop Parma, Onda Blu Dalmine, Pallanuoto Bergamo, Rari Nantes Verona e Rs Piacenza Pallanuoto 2018.

