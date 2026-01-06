Oggi proponiamo una passeggiata seguendo la stella, accompagnata dalla visita ai presepi locali. Un’occasione per scoprire le tradizioni e vivere un momento di tranquillità, ideale per condividere con amici e famiglia. La camminata offre un’opportunità di riflessione e scoperta, nel rispetto delle norme di sicurezza. Un gesto semplice per mantenere viva la cultura e il senso di comunità in questo periodo dell’anno.

"Buon 2026! Che il cammino sia sereno e il sentiero ben transitabile. Il cammino continua con le stesse speranze, un passo avanti l’altro". E’ l’augurio rivolto a tutti da parte dell’associazione Tra Monti e Valli- US Acli di San Piero in Bagno, che poi aggiunge: "Oggi, martedì, 6 gennaio, a conclusione delle feste 2025-2026 e del Giubileo dei pellegrini della speranza, si ripete la tradizione della ’camminata seguendo la stella’, come novelli Re Magi. Se il tempo ci assiste rinnoviamo la camminata al tramonto, che prevede anche la visita ai presepi realizzati in alcune località lungo il percorso, una suggestiva camminata che avevamo promosso anche nel 2023". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi ’camminata seguendo la stella’ con visita ai presepi

