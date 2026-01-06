Offese e minacce su Facebook il consigliere Chelli Fdi querela | Critiche sì ma a tutto c' è un limite

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matteo Chelli, ha annunciato l’intenzione di querelare a seguito di commenti su Facebook contenenti minacce e insulti. Pur riconoscendo il diritto di critica, sottolinea che esistono limiti oltre i quali non si può andare. La vicenda evidenzia l’importanza di un confronto rispettoso sui social media, in un contesto di tutela della persona e del ruolo pubblico.

"Dopo vari post pubblicati su Facebook intrisi di minacce ed improperi il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Matteo Chelli sta valutando una querela". Ad annunciarlo sono i consiglieri fiorentini di Fdi, lo stesso Chelli assieme alla capogruppo Angela Sirello, oltre ad Alessandro Draghi e.

