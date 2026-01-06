Odissea prefestiva 116117 non raggiungibile | Picco di chiamate per il virus influenzale

A causa del picco di chiamate legato al virus influenzale, la centrale 116117 a Prato ha registrato un sovraccarico di traffico telefonico, rendendo difficile per alcuni cittadini mettersi in contatto. La situazione ha causato disagi mattutini, con linee spesso non raggiungibili. Questo episodio evidenzia l’intenso afflusso di richieste di assistenza sanitaria durante il periodo influenzale.

Mattinata di passione per alcuni pratesi che ieri mattina hanno tentato di mettersi in contatto con la centrale 116117 per questioni sanitarie senza riuscirci perché la linea telefonica non reggeva. Una situazione che ha costretto alcuni di loro a rivolgersi direttamente ai servizi, in particolare al Pir (Punto di intervento rapido) nella casa di comunità di via fra’ Bartolomeo, per la prima volta aperto dalle 8 alle 20 in un giorno prefestivo. Una scelta compiuta dall’ Asl Toscana centro in concomitanza con l’entrata in vigore o della riforma concordata con la regione Toscana della medicina generale per cui la reperibilità dei dottori di base è stata depennata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

