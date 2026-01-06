Occhi | come struccarli bene e non vederci appannato

Scoprire come rimuovere correttamente il trucco dagli occhi è fondamentale per preservare la salute della pelle e della vista. Un’operazione semplice, se eseguita con attenzione, aiuta a prevenire irritazioni e appannamenti. In questo articolo, troverai consigli pratici e prodotti adeguati per una corretta detersione, garantendo occhi puliti, freschi e senza fastidiosi effetti di appannamento al risveglio.

Struccarsi prima di andare a dormire è un diktat che le beauty addicted hanno ormai da tempo assimilato. Ma c'è un problema: quando rimuoviamo il make-up dagli occhi spesso la vista resta appannata anche parecchio tempo. Cosa sbagliamo? E come ovviare a questo disagio? Non preoccupatevi: abbiamo chiesto all'esperta di aiutarci a vederci chiaro.

