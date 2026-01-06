NVIDIA DLSS 4.5 | i primi test evidenziano delle migliorie alle immagini ma un aumento dei consumi

I primi test indipendenti su NVIDIA DLSS 4.5 mostrano miglioramenti nelle immagini grazie alle nuove funzionalità di upscaling. Tuttavia, è emerso anche un aumento nei consumi energetici rispetto alle versioni precedenti. Questi risultati offrono un quadro più chiaro delle potenzialità e delle limitazioni di questa tecnologia, fondamentale per gli appassionati e i professionisti del settore.

I primi test indipendenti su NVIDIA DLSS 4.5 iniziano a chiarire il quadro della nuova evoluzione della tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale. L'aggiornamento non nasce per aumentare il frame rate, ma per migliorare in modo sensibile la fedeltà visiva rispetto alla risoluzione nativa ed i primi risultati mostrano effettivi passi avanti nella qualità dell'immagine, ma evidenziano anche un costo in termini di consumi e prestazioni, soprattutto sulle GPU RTX meno recenti. Wccftech segnala che il DLSS 4.5 è già disponibile tramite i driver GeForce Game Ready 591.74 ed è compatibile con tutte le schede RTX.

