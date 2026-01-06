Nuovo quartiere all’ex Ceruti | 400 appartamenti verde e servizi

Nel cuore dell’ex area industriale Ceruti di Bollate, nasce un nuovo quartiere con 400 appartamenti, spazi verdi e servizi dedicati alla comunità. Un progetto che mira a integrare funzionalità e sostenibilità, offrendo un ambiente abitativo moderno e ben collegato. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nello sviluppo urbano della zona, contribuendo a valorizzare l’area e a migliorare la qualità della vita dei futuri residenti.

Un tassello alla volta, il nuovo quartiere che sorgerà nell'area industriale dismessa ex Ceruti di Bollate sta prendendo forma. Completata la bonifica, dopo la firma della Convenzione urbanistica tra Comune di Bollate e Officine Mak, la società specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di aree dismesse, nei giorni scorsi la stessa società ha perfezionato la vendita a Coop Lombardia di un'area adibita a media struttura di vendita situata all'interno dell'ex Ceruti di via Madonna in Campagna. "Siamo particolarmente soddisfatti di aver concluso questa operazione con Coop Lombardia, realtà già presente e ben radicata sul territorio - dichiara Daniele Consonni, Ceo di Officine Mak -.

