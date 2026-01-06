Nuovo cinema Palestina ai Quattro Mori Around Gaza apre la rassegna per sostenere gli ospedali Emergency | il programma

Il nuovo cinema palestinese sarà protagonista ai Quattro Mori con la rassegna Around Gaza, dedicata a sostenere gli ospedali Emergency. Promossa dal collettivo culturale di Livorno, l'iniziativa mira a sensibilizzare su temi legati alla Palestina attraverso cinema e cultura, mantenendo vivo il dialogo e l’attenzione su una realtà difficile. Un’occasione per conoscere, riflettere e sostenere un impegno solidale e culturale.

