Nuovo cinema Palestina ai Quattro Mori Around Gaza apre la rassegna per sostenere gli ospedali Emergency | il programma
Il nuovo cinema palestinese sarà protagonista ai Quattro Mori con la rassegna Around Gaza, dedicata a sostenere gli ospedali Emergency. Promossa dal collettivo culturale di Livorno, l'iniziativa mira a sensibilizzare su temi legati alla Palestina attraverso cinema e cultura, mantenendo vivo il dialogo e l’attenzione su una realtà difficile. Un’occasione per conoscere, riflettere e sostenere un impegno solidale e culturale.
"Ora più che mai non è il momento di smettere di parlare di Palestina". Lo sostiene AroundGaza, il collettivo culturale nato a Livorno dall'impegno di Valentina Barsotti, Denise Bertozzi, Chiara Melani e Michael Rotondi, che torna a promuovere un’iniziativa che unisce cultura, informazione e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
