Nuovi terremoti ai Campi Flegrei cosa dice Ingv nel primo bollettino del 2026

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo bollettino del 2026, l’Ingv segnala che il sollevamento del suolo nei Campi Flegrei persiste, ma i parametri attuali non indicano rischi imminenti. La caldera vulcanica rimane sotto osservazione, con analisi continue per monitorare eventuali cambiamenti. La situazione attuale richiede attenzione costante, anche se non si prevedono evoluzioni significative nel breve termine.

Continua il sollevamento del suolo nella caldera vulcanica dei Campi Flegrei ma, dice Ingv, i parametri non fanno ipotizzare evoluzioni a breve termine. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

