Nuova bufera su Dipiazza | Auguri Befana a Schlein e la sinistra si infuria
Il sindaco Dipiazza ha condiviso un fotomontaggio su Facebook in cui ritrae Elly Schlein in abito da Befana, accompagnato da un messaggio di auguri. L’immagine ha suscitato reazioni e polemiche tra gli esponenti della sinistra, che hanno espresso il loro disappunto. La vicenda evidenzia come le manifestazioni pubbliche possano generare discussioni e tensioni politiche, riflettendo le diverse sensibilità e opinioni all’interno del panorama politico italiano.
Un fotomontaggio che ritrae Elly Schlein in abito da Befana è stato postato dal sindaco Dipiazza su Facebook, con tanto di auguri alla diretta interessata. È successo oggi, nel giorno dell'Epifania. Il “Tanti auguri Befana” del primo cittadino non è passato inosservato alla segretaria del Pd di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
