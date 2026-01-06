Nuova bufera su Dipiazza | Auguri Befana a Schlein e la sinistra si infuria

Il sindaco Dipiazza ha condiviso un fotomontaggio su Facebook in cui ritrae Elly Schlein in abito da Befana, accompagnato da un messaggio di auguri. L’immagine ha suscitato reazioni e polemiche tra gli esponenti della sinistra, che hanno espresso il loro disappunto. La vicenda evidenzia come le manifestazioni pubbliche possano generare discussioni e tensioni politiche, riflettendo le diverse sensibilità e opinioni all’interno del panorama politico italiano.

Triste, bufera sul sindaco: "Auguri Befana" con il volto di Elly Schlein - Le critiche sono state particolarmente dure anche alla luce del contesto: proprio nelle stesse ore, in Italia stavano rientrando le salme dei giovani morti nella tragedia di Crans- liberatv.ch

"Tanti auguri befana", bufera sul sindaco per il post su Elly Schlein: "Non è satira ma sessismo" - E' polemica sul post pubblicato del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che nel giorno dell'Epifania ha condiviso un'immagine che ritrae un fotomontaggio di Elly Schlein nei panni della befa ... ildolomiti.it

