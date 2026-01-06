Notte di sparatorie a Caracas il ristoratore genovese | Qui diventa sempre più rischioso
Nella capitale venezuelana, Caracas, si sono registrate recenti sparatorie che aumentano le preoccupazioni tra la comunità italiana presente in Venezuela, stimata in circa 160.000 persone. Tra loro, Alessandro Parodi, ristoratore genovese attualmente bloccato nel Paese, ha espresso il desiderio di ricevere maggiore sostegno e chiarezza sulla situazione. La tensione crescente evidenzia le difficoltà di chi vive e lavora in questa regione.
In Venezuela in questo momento ci sono 160mila italiani: “Vorremmo avere sostegno”, ci ha detto Alessandro Parodi, bloccato nel Paese. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Il ristoratore genovese Parodi a Caracas: “Siamo chiusi in casa, ore di attesa” | Video
Leggi anche: Le 10 sparatorie western più epiche di sempre
Notte di sparatorie a Caracas, il ristoratore genovese: “Qui diventa sempre più rischioso”; Venezuela - Usa, le news dopo l’attacco di Trump. Violente sparatorie a Caracas vicino alla sede del governo; Caos in Venezuela, violenze a Caracas. Trump: Niente elezioni nei prossimi 30 giorni.
Notte di sparatorie a Caracas, il ristoratore genovese: “Qui diventa sempre più rischioso” - In Venezuela in questo momento ci sono 160mila italiani: “Vorremmo avere sostegno”, ci ha detto Alessandro Parodi, bloccato nel Paese ... ilsecoloxix.it
Venezuela, nella notte sparatoria a Caracas vicino al palazzo presidenziale: evacuati edifici governativi - Resta alta la tensione in Venezuela dopo l'attacco americano: la notte scorsa sono stati avvertiti degli spari nei pressi del palazzo di Miraflores, sede del governo di Caracas. fanpage.it
Venezuela, sparatoria a Caracas vicino alla sede del governo - Gli edifici governativi sono stati evacuati dopo gli spari registrati nella notte. tg.la7.it
NOTTE WESTERN – Fagioli, Cinema & Country Dance! Sabato 3 gennaio preparate cappelli, stivali e tanta voglia di ridere… arrivano i mitici FAGIOLI WESTERN! Ore 18:00 – Film western (sparatorie ok, pisolini vietati ) Ore 19:00 – - facebook.com facebook
#StatiUniti Sparatoria nella notte nel campus della #BrownUniversity, prestigiosa università del Rhode Island. 400 agenti a caccia dell'aggressore che ha ucciso due studenti e ferito altre 9 persone. Il video diffuso di un sospetto che lascia l'edificio x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.