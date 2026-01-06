Il 3 gennaio, nella chiesa di San Francesco a Montesarchio, si è tenuto lo spettacolo “Insieme per la pace” di Rino Oliva, nel ventennale del gemellaggio con Betlemme. Organizzato dal Comune di Montesarchio, l’evento ha promosso valori di pace e solidarietà, coinvolgendo la comunità locale in un momento di riflessione e speranza. Questa iniziativa fa parte del programma natalizio “Un magico Natale a Montesarchio”.

Lo spettacolo di Rino Oliva dal titolo " INSIEME PER LA PACE " che si è tenuto nella Chiesa di San Francesco a Montesarchio la sera del 3 Gennaio, nel ventennale del gemellaggio Montesarchio-Betlemme, organizzata dal comune di Montesarchio Assessorato alla cultura nella persona dell'Assessore alla cultura Morena Cecere e del Sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, nell'ambito del cartellone di eventi "Un magico Natale a Montesarchio", è stato un misto di emozioni e solidarieta'. La serata è iniziata con i saluti da Betlemme, dal tetto della Natività, nel nome di suor Maria Nunziatina Izzo promotrice del gemellaggio Montesarchio Betlemme ed originaria di Montesarchio, nonché zia di Rino Oliva, di seguito sono stati vari i messaggi di pace da parte di alcune associazioni di Montesarchio, Il Circolo Polivalente degli anziani declamato da Angela Ragusa, Associazione Culturale Teatro Amatoriole Mimi-Aps declamata da Cosimo Izzo e Associazione L'Arca Sport e Cultura di Varoni declamato da Francesco Arginone e dal coro Caudini in Movimento daclamato da Premjeet Kaur Tina.

© Anteprima24.it - Note di Speranza: Rino Oliva incanta la Chiesa di San Francesco per la pace e la solidarietà

