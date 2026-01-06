Non solo la Befana dagli elfi ai Re Magi | come si festeggia l' Epifania nel mondo

L'Epifania è una festa che, oltre alla tradizionale figura della Befana, coinvolge diverse tradizioni in tutto il mondo, dagli elfi ai Re Magi. Questa ricorrenza, celebrata il 6 gennaio, ha radici antiche e si manifesta in modi diversi da paese a paese. Esplorare come viene vissuta e festeggiata in vari contesti permette di comprendere meglio il suo significato culturale e le diverse usanze legate a questa giornata.

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Non c'è soltanto la vecchina che di notte, calandosi dal camino, riempie di dolci o di carbone le calze lasciate dai bambini prima di andare a dormire. Non c'è soltanto la donna piegata su sé stessa che 'a bordo' di una scopa fa il giro delle case con il suo carico di delizie per tutti i palati. La nostra Befana, che arriva immancabile nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, nel mondo è in buona compagnia. Dagli elfi islandesi ai Re Magi spagnoli, infatti, sono tanti i modi in cui viene celebrata l'ultima notte delle feste, quella che segna di fatto la fine della pausa invernale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Non solo la Befana, dagli elfi ai Re Magi: come si festeggia l'Epifania nel mondo Leggi anche: Eventi con la Befana e corteo dei Magi: cosa fare a Milano e in Lombardia nel week end e per l’Epifania 2026 Leggi anche: Epifania, al Comando dei Vigili del Fuoco si festeggia la befana Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Befana 'esiste' solo in Italia? Come si festeggia l'Epifania nel mondo; Con i Re magi e la Befana si chiudono gli eventi natalizi a Silvi; “Empoli Città del Natale“. La discesa della Befana per salutare le festività; “È arrivata la Befana”: la Città di Trani celebra l’Epifania con una festa gratuita tra musica, animazione degli elfi danzanti e la consegna di 1.600 calze. Befana in Piazza Duomo e Corteo dei Re Magi: gli appuntamenti dell’Epifania a Messina - Per chiudere le feste natalizie, domani, martedì 6 gennaio, il programma "I magici eventi del Natale a Messina", promosso dall’amministrazione ... msn.com

Befana, le leggende del 6 gennaio - Il 6 gennaio è l’Epifania, l’ultimo giorno delle festività natalizie. mediterranews.org

Epifania 2026 a Milano: dove incontrare la Befana e cosa fare il 6 gennaio, dal corteo dei Re Magi agli spettacoli - Con Natale e Capodanno alle spalle, a portarsi via tutte le feste anche quest'anno ci pensa l' Epifania: quella di martedì 6 gennaio 2026 è l'ultima giornata di vacanza e che cosa c'è di meglio che ... mentelocale.it

4 gennaio 2026, si inaugura l'anno con la Gara della Befana ! Oggi i gruppi B2, B1 e A si sono suddivisi in 4 squadre miste, i Pupazzi di Neve , le Stelle di Natale , le Renne di Babbo Natale e gli Elfi e si sono sfidate nei - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.