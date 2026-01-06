Non sa chi sono io e chi è mia nipote giudice arrogante prova a salvare la nipote dalla Polstrada

Un giudice, tentando di proteggere sua nipote, si confronta con le autorità di polizia e la giustizia. La vicenda evidenzia le difficoltà di sanzionare un magistrato, anche in presenza di comportamenti discutibili. Il caso del procuratore generale di Cassazione, accusato di commenti inappropriati, sottolinea le complessità e le sfide del sistema giudiziario italiano.

Sanzionare un magistrato, anche in presenza di un comportamento inopportuno, è una chimera. Il caso del procuratore generale di Cassazione che archivia il togato, accusato di aver pubblicato dei commenti a sfondo sessuale, pubblicato su queste colonne, vale più di mille parole. Ma si può fare ancora di più. Basta leggere il post del solito Enrico Costa. Il deputato di Forza Italia, stavolta, segnala il caso di un giudice che, fermato dalla Polizia Stradale, avrebbe espressamente dichiarato la propria qualifica per evitare il classico “controllo scomodo”. Non siamo, purtroppo, nel film “Che Bella Giornata” o meglio nella scena in cui il solito Checco Zalone, solo per essere nipote del maresciallo Giuseppe Capobianco, riesce a superare qualsiasi possibile posto di blocco, ma nel privilegiato universo del terzo potere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

