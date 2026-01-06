Nollaig na mBan | il Natale delle donne irlandesi tra tradizione e rinascita

Nollaig na mBan, il 6 gennaio, rappresenta in Irlanda una festa speciale dedicata alle donne, tra tradizione e rinnovamento. Mentre in Europa si conclude il periodo natalizio, in Irlanda questa giornata celebra il ruolo e il valore delle donne nella società, mantenendo vive usanze antiche che si tramandano nel tempo. È un momento di riflessione e riconoscimento, radicato nelle radici culturali irlandesi.

Il sesto gennaio, quando l’Europa accende le ultime candele dell’Epifania e rimuove gli addobbi natalizi, in Irlanda si celebra una tradizione antica e profondamente significativa. Nollaig na mBan – pronunciato “Null-ig na Mahn” – è il giorno in cui le donne irlandesi appendono il grembiule e abbandonano la cucina, lasciando che siano gli uomini a occuparsi delle faccende domestiche. È il Natale delle donne, una festività che trasforma il dodicesimo giorno di Natale in un momento di riposo e solidarietà femminile, dopo settimane di preparativi frenetici. Nelle città di Cork e Kerry, sulla costa sudoccidentale dell’isola, questa usanza ha mantenuto radici profonde. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

