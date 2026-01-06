Nocera Inferiore doppia visita della Befana a Villa dei Fiori

A Nocera Inferiore, presso Villa dei Fiori, sono state organizzate due giornate di iniziative dedicate agli ospiti con disabilità gravi e gravissime in occasione dell’Epifania. La tradizionale visita della Befana ha previsto la distribuzione di doni, offrendo momenti di convivialità e attenzione alle persone assistite, con l’obiettivo di promuovere il benessere e l’inclusione all’interno della struttura.

Due giornate di iniziative dedicate agli ospiti con disabilità gravi e gravissime. A Nocera Inferiore, presso la struttura sanitaria Villa dei Fiori, la ricorrenza dell'Epifania è stata celebrata con una doppia distribuzione di doni, scandita tra la giornata di ieri e quella odierna, per.

