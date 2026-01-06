No non dovresti smontare oggi l’albero di Natale | secondo la Candelora devi aspettare il 2 febbraio
Secondo la tradizione della Candelora, l'albero di Natale dovrebbe rimanere in casa fino al 2 febbraio, giorno della festa della Presentazione di Gesù. Questo periodo rappresenta il tempo giusto per conservare decorazioni natalizie senza fretta, rispettando una tradizione radicata nella cultura italiana. Scopri i motivi storici e simbolici di questa usanza e il significato di attendere fino alla fine del periodo natalizio.
Avete sempre smontato l'albero di Natale nel giorno dell'Epifania? Secondo la tradizione della Candelora dovreste aspettare il 2 febbraio: ecco per quale motivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
