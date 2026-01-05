Furto in valle, scoperto con 40 chili di pesce

06/01 – Trump insiste sulla Groenlandia – Chi è Delcy Rodríguez, ...Oroscopo Paolo Fox di oggi, le previsioni del giorno dell’Epifania: ...La storia del soldato venezuelano salvo dalle bombe e portato via ...Se Trump attacca la Groenlandia è davvero la fine di tutto. Per noiPronostico Bournemouth-Tottenham: la situazione ci dà una certezzaIl nuovo ponte che divide. Il sindaco lancia l’allarme: "Il traffico ...Il bebè dopo la terapia intensiva. Una Casa dove crescere insiemeL’ultima idea dell’inventore Comandù: "Il mio camino mangia calore ...Ultimo saluto ad Alessia. Anche Bastoni all’addioEpifania in corsia per regalare un sorriso ai bambini ricoveratiCascina Cuccagna si fa in 4: "Mercoledì spettacolare". Sfide di ...Barriere architettoniche. Lavori finiti, stop ai disagi. La stazione ...Adesso l’Ia mette a rischio i musicistiIl murales "Perché siamo fratelli!" in ricordo di suor AnnunciataMelavì, l’amaro addio. Voci critiche dalla coop: in Tribunale dialogo ...Sport in tv oggi (martedì 6 gennaio): orari e programma completo. ...Pallanuoto, il girone dell’Italia agli Europei 2026: avvio morbido, ...LIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7 3-2, Italia-Francia United Cup 2026 ...Dall’amore per Kylie al marketing. Chiamami Chalamet il riposizionato‘L’amica geniale a fumetti’ a Shanghai. Il progetto teatrale sbarca ...Arriva il mercatino dell’antiquariato in viale Bovio"Poker di aumenti per i recanatesi. Sono scelte dell’amministrazione"Corridonia, in piazza arriva la Befana. E a teatro c’è PollicinoSisma, a volte ritorna. Una notte di scosse nel Maceratese: "Non ci ...Oggi ’camminata seguendo la stella’ con visita ai presepiPietro Vincenzi taglia il traguardo dei cento anni e festeggia con ..."Ci prendiamo cura di casa nostra". Dieci anni di volontariato per ...Urbania abbraccia la BefanaFurto in valle, scoperto con 40 chili di pesceBuona befana 2026: frasi e immagini per i vostri auguri per l’EpifaniaCiò che è successo a Maduro potrebbe capitare a tutti. Anche a teStasera in tv martedì 6 gennaio: Barbie“1996, L’anno di Del Piero”: il mito della Juventus si racconta su ...Riscaldare la casa spendendo meno: il boom online di stufe e ...Tutto pronto in Duomo. La discesa dal campanileTornano le Piazze del Sapere. Cinema, teatro e letteratura. Sabato ...Gruccia, boom di nascite. In cinque giorni arrivati 15 bambini: 70% ...Domingo all’Accademia: "Un segnale concreto del rinnovamento ...La Provincia e i cantieri: "La tensostruttura si farà"Consorzio del Vino Chianti in NigeriaBrogi: "Degrado segnalato dai cittadini""Per gli artigiani sarà un anno molto incerto"Beko, corsa contro il tempo per il rilancio industriale del sitoIl PIL va a rilento. Le previsioni ci vedono solo al 71° posto in ...Nuova Renault Filante 2026: come sarà il maxi suv franceseFormazioni Premier League 21a giornata 2025/2026Preghiera del mattino del 6 Gennaio 2026: “Allontana ogni ostacolo da ...Omicidio in strada dopo la lite. L’investitore milanese al giudice: ...Max Pisu sul palco insieme al figlio. Noi, “Sinceramente bugiardi“ : ...Torna BAlloon, il festival per gli appassionati di fumettoIl corteo dei Magi a cavallo. La sfilata per le vie del centro e i ...Una provincia sul tetto d’Italia. Varesotto in crescita economica: ...Piccoli giochi, dolci e calze “Quelli del Natale“ tornano vestendo i ...La struggente storia d’amore di TestoriFonzie e Ricky sbarcano a teatro. Arriva il musical di Happy Days ...Cremonese, che sinfonia. Moumbagna al pianoforte incanta tutti i ...Progetto per il Monte San Primo. Architetto traccia il piano: "Uno ...Industria, in un anno sanate 27 crisi. Urso: salvi 14.000 posti di ...Mickey Rourke sotto sfratto: colletta dei fanRapina a Milano. A 15 anni difende l’amico. Ferito da due fendenti"Ma come esce una mamma da un parcheggio così?"Funny dj, cinquant’anni in consolle: "Felicità è una pista piena di ...Nella Nobili, la poesia come riscatto. Le iniziative nel centenario"Linea diretta con gli Uffizi per le celebrazioni di Lega"Il mistero dei cugini uccisi. Il caso non è chiuso: "Avanti con le ..."Scuola, lavori con i nostri fondi. La media sarà intestata a Soprani"Addio a Paolo Jommi. Dalla palestra del liceo ai trionfi della ...’Sogno di essere trasparente’. Drama Teatro e le opere di VenturaIl valzer dei negozi in centro. L’accordo sull’affitto ora c’è: Zara ..."Il 2026 sarà l’anno dei progetti conclusi"La nuova squadra di Zelensky pronta a negoziare o a difendere il paeseAddio al Carroccio. I deputati Pierro e Bergamini passano in Forza ...Il cambiamento dei leader al comando e all'opposizioneBefana di solidarietà. Tanti doni ai bambini. La campionessa Edita in ...Pranzo di amicizia tra Castiglioni e NorciaSiena, la battaglia legale. Generali deve al Comune 242mila euro per ...In aumento le discariche a cielo apertoFondazione Meoni si ferma. La decisione di Gioele: "L’Africa resta ...Teatro Fonderia Leopolda. Sono ’Totalmente incompatibili’ e lo dicono ...Inchiesta Keu in aula. La parola ai difensoriEsselunga. Il 28 gennaio c’è l’udienzaPresepi trasportabili. Oggi chiude la mostra in Santa Maria Nera’Fermate del bus rischiose’. I genitori degli studenti lanciano il ...Bologna vista dai quartieri: dove i giovani restano indietroDetenute con figli punite due volte: "Sollevate dall’incarico di ...Prevenzione: ospedali in prima lineaSul palcoscenico con Filippo Giardina il bene diventa banaleDolci, tombolate e doni. Arriva la Befana. Feste in tutte le piazze ...Giochi, libri e materiale scolastico. La festa quest’anno è ...L’ipotesi dei pm è che Aurora si sia difesaVetrina in frantumi. Lo sconforto del libraio: "Che delusione qui"Gli sprovveduti della montagna. Rischiano di congelare in quota. ...Giovani cantanti lirici: esame con Rossini e VerdiLe befane fra mostre e mercatini. Tutte le iniziative per l’EpifaniaLIVE Cobolli-Rinderknech 7-6 6-7, Italia-Francia United Cup 2026 in ...LIVE Derthona-Schio, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: ...LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ...Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas oggi, Eurolega basket 2026: orario, ...Mps, nuovo statuto: ai manager stipendi più alti“Una battaglia dopo l’altra“. Trionfa Paul Thomas AndersonLa governatrice Proietti: "Serve un’azione decisa ed efficace per il ...I nostri ’Occhi sulla storia’. Quel luglio del 1969 in cui l’uomo ...Progetto solidale. Nuovo spazio a CucinasorrisoL’opera in musica ’Il sogno di Orfeo’ va in scena domani al VictorLa Befana dei vigili del fuoco atterra tra i canaliA novembre la riapertura del teatro RossiniLa liceale Bianca è la ‘Bella’. Luigi, studente calciatore, il misterEcco 8,9 milioni per le aree interneI 140 anni del Carlino nelle altre città"Ci davano pochi mesi di vita, invece siamo qui". Chiarabilli: "Così ...Befana sulla neve. Al Catria si scende in pistaDa Alberto Sordi al robotaxi senza passare dal posLa sinistra manifesta per Maduro, i venezuelani contro la sinistraRidere del nonsense con David SedarisL’asse Lega-M5s sul Venezuela: “Maduro non andava rimosso così”Il silenzio di Gustave Dudamel su Nicolás MaduroRenée Zellweger: «I figli? Sarei stata felice se fossero arrivati. ...Il Presepe vivente chiude gli appuntamenti per le festivitàIl carnevale è alle porte. Cantieristi pronti per la prima uscitaPremio Letterario Chianti. Trentottesima edizione. Autori e libri ..."Agricoltori a Milano per difendere dignità del lavoro e futuro dei ..."Abbiamo l’elenco di ogni criticità. E lotta all’abbandono dei ...Niente pediatra nel weekend: "Ok al teleconsulto, ma non basta"La città e i suoi quartieri: "Basta con il degrado. Servono misure ...Via del Pioppogatto. Ponte in sicurezza. Il cantiere può partire"Stazione di Posta" pronta a partire. Un posto al caldo giorno e notteUltimi giorni per ammirare la “Collina dei presepi“Mickey Rourke rischia lo sfratto: la star di Hollywood chiede aiuto ...Panathinaikos-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, ...LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ...Tittia cala il tris di cavalli a Buti. Novità: Mulas monta Beniamino. ...Cassonetti. Cambia la dislocazioneGiornata speciale tra sogni e dolcettiSoldi sottratti all’erario. Sequestrati otto immobiliSantucci dice no alla discussione pubblica su eolico e fotovoltaicoSpettacoli teatrali: riparte la stagioneSoddisfazione bipartisan: "Passo concreto verso una mobilità moderna""Migliorare qualità e velocità della tratta"Arrivano i treni sostenibili. Ex Fcu, debutta il Minuetto. Nove ...Tre ordinanze per i lavori. Cambia il trafficoTerremoto ai Campi Flegrei nella notte della Befana: doppia scossa, ...Tours-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, ...LIVE Tours-Trento, Champions League volley in DIRETTA: trasferta ...Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta ...Il ruolo in espansione dei Miller, la power couple americana molto ...La verità sui conti e sulla crescita economica che stenta a decollareDa Assisi a Bastia Umbra, spettacolo assicuratoSuccesso a opera d’arte. Pinacoteca da record con oltre diecimila ...Volontariato al Parco delle Foreste. Come proteggere la biodiversitàGalà dello sport, big in vetrina. Tanti ospiti al Castello di Poppi. ...
Furto in valle, scoperto con 40 chili di pesce

Furto in valle, scoperto con 40 chili di pesce

Furti nelle valli, l’intervento dei carabinieri forestali permette di sorprendere il responsabile m... ► ilrestodelcarlino.it

L’ultima idea dell’inventore Comandù: "Il mio camino mangia calore ideale per l’attività dei data center"

L’ultima idea dell’inventore Comandù: "Il mio camino mangia calore ideale per l’attività dei data center"

Sfruttare il calore convogliato in un camino per far risparmiare acqua ed energia elettrica. Sembra... ► ilgiorno.it

Buona befana 2026: frasi e immagini per i vostri auguri per l’Epifania

Buona befana 2026: frasi e immagini per i vostri auguri per l’Epifania

Buona befana 2026: frasi e immagini per i vostri auguri per l’Epifania BUONA BEFANA 2026 FRASI E IM... ► tpi.it

Virtus Bologna Zalgiris Kaunas oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Virtus Bologna Zalgiris Kaunas oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

La Virtus Bologna torna in campo in Eurolega oggi martedì 6 gennaio alle ore 20:30, con i bolognesi... ► oasport.it

La verità sui conti e sulla crescita economica che stenta a decollare

La verità sui conti e sulla crescita economica che stenta a decollare

A ogni inizio d’anno si fanno proponimenti generosi in famiglia e nel paese, ma ciò che occorre è l... ► ilfoglio.it

La città e i suoi quartieri: "Basta con il degrado. Servono misure urgenti"

La città e i suoi quartieri: "Basta con il degrado. Servono misure urgenti"

Si chiama "Cambiamo Pontedera". Ha una pagina social che supera i 2400 followers. Un obiettivo: "ac... ► lanazione.it

’Fermate del bus rischiose’. I genitori degli studenti lanciano il grido d’allarme

’Fermate del bus rischiose’. I genitori degli studenti lanciano il grido d’allarme

Le scuole stanno per riaprire e già domani, anche sul territorio di Capannori, torneranno sui banch... ► lanazione.it

Spettacoli teatrali: riparte la stagione

Spettacoli teatrali: riparte la stagione

Riparte la stagione teatrale del Teatro Dante di Sansepolcro con uno spettacolo di grande intensità... ► lanazione.it

Bologna vista dai quartieri: dove i giovani restano indietro

Bologna vista dai quartieri: dove i giovani restano indietro

L’impresa sociale 'Con i bambini', in collaborazione con la fondazione Openpolis, ha pubblicato un... ► bolognatoday.it

Omicidio in strada dopo la lite. L’investitore milanese al giudice: "Non era mia intenzione uccidere"

Omicidio in strada dopo la lite. L’investitore milanese al giudice: "Non era mia intenzione uccidere"

SORDIO (Lodi) Convalidato ieri, in tribunale a Lodi, il fermo di Simone Severgnini, il 52enne accus... ► ilgiorno.it

Ridere del nonsense con David Sedaris

Ridere del nonsense con David Sedaris

Ritengo che Federico Fellini avesse ragione quando affermava che i comici sono benefattori dell’uman... ► ilfoglio.it

"Ci davano pochi mesi di vita, invece siamo qui". Chiarabilli: "Così è cresciuta Fossombrone"

"Ci davano pochi mesi di vita, invece siamo qui". Chiarabilli: "Così è cresciuta Fossombrone"

"Ci davano solo pochi mesi di vita, ci dipingevano come un’armata Brancaleone, troppo eterogenea pe... ► ilrestodelcarlino.it

Il valzer dei negozi in centro. L’accordo sull’affitto ora c’è: Zara rimane in Corso Garibaldi

Il valzer dei negozi in centro. L’accordo sull’affitto ora c’è: Zara rimane in Corso Garibaldi

Il valzer del commercio, tra chiusure evitate, nuovi arrivi, ma anche luci che restano spente. Il 2... ► ilrestodelcarlino.it

LIVE Cobolli Rinderknech 7 6 6 7 3 2, Italia Francia United Cup 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro!

LIVE Cobolli Rinderknech 7 6 6 7 3 2, Italia Francia United Cup 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON L... ► oasport.it

Ciò che è successo a Maduro potrebbe capitare a tutti. Anche a te

Ciò che è successo a Maduro potrebbe capitare a tutti. Anche a te

Sarebbe successo. A Caracas una cupola mafiosa ha liquidato una cosca locale che aveva alzato tropp... ► ilfoglio.it

Teatro Fonderia Leopolda. Sono ’Totalmente incompatibili’ e lo dicono in anteprima nazionale

Teatro Fonderia Leopolda. Sono ’Totalmente incompatibili’ e lo dicono in anteprima nazionale

Doppio appuntamento (sabato e domenica alle 21.15) con la simpatia di Corrado Nuzzo e Maria Di Bias... ► lanazione.it

Brogi: "Degrado segnalato dai cittadini"

Brogi: "Degrado segnalato dai cittadini"

Appena iniziato il nuovo anno si alzano, da parte del capogruppo di ’Noi Moderati’ in consiglio com... ► lanazione.it

La struggente storia d’amore di Testori

La struggente storia d’amore di Testori

La struggente e misteriosa storia d’amore tra Giovanni Testori e il mercante d’arte e gallerista fr... ► ilgiorno.it

Progetto per il Monte San Primo. Architetto traccia il piano: "Uno sviluppo diverso e green"

Progetto per il Monte San Primo. Architetto traccia il piano: "Uno sviluppo diverso e green"

Nella campagna contro il contestato progetto che prevede il ripristino dello sci a bassa quota nell... ► ilgiorno.it

"Poker di aumenti per i recanatesi. Sono scelte dell’amministrazione"

"Poker di aumenti per i recanatesi. Sono scelte dell’amministrazione"

Torna alla carica il movimento di minoranza "Vivere Recanati" e, atti alla mano, attacca di nuovo l... ► ilrestodelcarlino.it

Pranzo di amicizia tra Castiglioni e Norcia

Pranzo di amicizia tra Castiglioni e Norcia

Si è rinnovato domenica, nei locali della Pro Loco di Campi di Norcia, l’appuntamento con la "Polen... ► lanazione.it

Progetto solidale. Nuovo spazio a Cucinasorriso

Progetto solidale. Nuovo spazio a Cucinasorriso

La cooperativa San Vitale e il progetto Cervia Social Food hanno ottenuto il loro obiettivo e per q... ► ilrestodelcarlino.it

Oroscopo Paolo Fox di oggi, le previsioni del giorno dell’Epifania: martedì 6 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi, le previsioni del giorno dell’Epifania: martedì 6 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 6 gennaio 2026, Epifania Oroscopo Paolo Fox di oggi: 6 genna... ► superguidatv.it

Torna BAlloon, il festival per gli appassionati di fumetto

Torna BAlloon, il festival per gli appassionati di fumetto

Sabato 17 e domenica 18 gennaio i fumetti torneranno protagonisti di una due giorni per appassionat... ► ilgiorno.it

Terremoto ai Campi Flegrei nella notte della Befana: doppia scossa, paura tra Napoli e Pozzuoli

Terremoto ai Campi Flegrei nella notte della Befana: doppia scossa, paura tra Napoli e Pozzuoli

Un risveglio improvviso nella notte dell’Epifania La notte della Befana si è trasformata in un b... ► notizieaudaci.it

Vetrina in frantumi. Lo sconforto del libraio: "Che delusione qui"

Vetrina in frantumi. Lo sconforto del libraio: "Che delusione qui"

Arrabbiato, deluso e sconcertato. David Elia guarda la sua vetrina tenuta insieme con il nastro ade... ► ilgiorno.it

Rapina a Milano. A 15 anni difende l’amico. Ferito da due fendenti

Rapina a Milano. A 15 anni difende l’amico. Ferito da due fendenti

I due quindicenni bloccati in un parchetto da un uomo armato di coltello. "Dammi il tuo giubbotto",... ► quotidiano.net

Ecco 8,9 milioni per le aree interne

Ecco 8,9 milioni per le aree interne

Ammonta a 8,9 milioni di euro lo stanziamento destinato alle aree interne previsto nella proposta d... ► ilrestodelcarlino.it

Il corteo dei Magi a cavallo. La sfilata per le vie del centro e i dolci regalati ai più piccoli

Il corteo dei Magi a cavallo. La sfilata per le vie del centro e i dolci regalati ai più piccoli

La cavalcata dei Re Magi per le vie di Trezzo è senza dubbio l’Epifania più suggestiva del territo... ► ilgiorno.it

Volontariato al Parco delle Foreste. Come proteggere la biodiversità

Volontariato al Parco delle Foreste. Come proteggere la biodiversità

PRATOVECCHIO Riparte anche per il 2026 il Volontariato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentine... ► lanazione.it

Sul palcoscenico con Filippo Giardina il bene diventa banale

Sul palcoscenico con Filippo Giardina il bene diventa banale

"Si può fare satira su tutto? Non si può, si deve". Lapidario Filippo Giardina, autore e comico tra... ► ilgiorno.it

Detenute con figli punite due volte: "Sollevate dall’incarico di genitore"

Detenute con figli punite due volte: "Sollevate dall’incarico di genitore"

"Ho cercato la parola genitorialità sul dizionario Garzanti, e non l’ho trovata; probabilmente perc... ► ilgiorno.it

Successo a opera d’arte. Pinacoteca da record con oltre diecimila visitatori

Successo a opera d’arte. Pinacoteca da record con oltre diecimila visitatori

"Il 2025 è stato un anno di straordinario fermento culturale, segnato da una proiezione internazion... ► lanazione.it

La liceale Bianca è la ‘Bella’. Luigi, studente calciatore, il mister

La liceale Bianca è la ‘Bella’. Luigi, studente calciatore, il mister

I quattro belli di Modigliana sono stati premiati sabato scorso allo Zoc ed Nadel: nessuno di loro ... ► ilrestodelcarlino.it

Da Alberto Sordi al robotaxi senza passare dal pos

Da Alberto Sordi al robotaxi senza passare dal pos

Mentre in Italia martedì prossimo  si terrà un grande sciopero dei taxi, nelle capitali del primo mo... ► ilfoglio.it

Beko, corsa contro il tempo per il rilancio industriale del sito

Beko, corsa contro il tempo per il rilancio industriale del sito

L’inizio del nuovo anno si apre con gli occhi puntati allo stabilimento Beko di Siena. Qui la produ... ► lanazione.it

Barriere architettoniche. Lavori finiti, stop ai disagi. La stazione riapre rinnovata e accessibile

Barriere architettoniche. Lavori finiti, stop ai disagi. La stazione riapre rinnovata e accessibile

Malgrado le festività natalizie non tutto è andato per il verso giusto e quanti non hanno potuto ri... ► ilgiorno.it

LIVE Derthona Schio, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo

LIVE Derthona Schio, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Liv... ► oasport.it

Il murales "Perché siamo fratelli!" in ricordo di suor Annunciata

Il murales "Perché siamo fratelli!" in ricordo di suor Annunciata

Colori, memoria e fraternità si sono intrecciati nella mattinata di domenica al quartiere Matteott... ► ilgiorno.it

Pronostico Bournemouth Tottenham: la situazione ci dà una certezza

Pronostico Bournemouth Tottenham: la situazione ci dà una certezza

Bournemouth-Tottenham è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercole... ► ilveggente.it

"Il 2026 sarà l’anno dei progetti conclusi"

"Il 2026 sarà l’anno dei progetti conclusi"

Approvato il bilancio di previsione 2026 a Budrio, ne abbiamo parlato con il primo cittadino, Debo... ► ilrestodelcarlino.it

06/01 – Trump insiste sulla Groenlandia – Chi è Delcy Rodríguez, presidente ad interim del Venezuela – È corsa a tre per lo Scudetto

06/01 – Trump insiste sulla Groenlandia – Chi è Delcy Rodríguez, presidente ad interim del Venezuela – È corsa a tre per lo Scudetto

Trump vuole la Groenlandia: “Ne abbiamo bisogno”. La Ue ribadisce il sostegno alla sovranità e i... ► lapresse.it

Da Assisi a Bastia Umbra, spettacolo assicurato

Da Assisi a Bastia Umbra, spettacolo assicurato

Giornata, quella di oggi all’insegna delle Befane, sia ad Assisi che a Bastia Umbra. Con quella dei... ► lanazione.it

‘L’amica geniale a fumetti’ a Shanghai. Il progetto teatrale sbarca in Cina

‘L’amica geniale a fumetti’ a Shanghai. Il progetto teatrale sbarca in Cina

La drammaturga e attrice Chiara Lagani di Fanny & Alexander e l’illustratrice Mara Cerri sarann... ► ilrestodelcarlino.it

Renée Zellweger: «I figli? Sarei stata felice se fossero arrivati. Amare un uomo più giovane non è più un tabù. Bridget Jones insegna che puoi ridere ancora»

Renée Zellweger: «I figli? Sarei stata felice se fossero arrivati. Amare un uomo più giovane non è più un tabù. Bridget Jones insegna che puoi ridere ancora»

Renée Zellweger torna a essere Bridget Jones: è cresciuta e ha fatto pace col destino. E tra i tasti... ► vanityfair.it

“1996, L’anno di Del Piero”: il mito della Juventus si racconta su Sky Sport e NOW

“1996, L’anno di Del Piero”: il mito della Juventus si racconta su Sky Sport e NOW

Due episodi imperdibili raccontano l’anno che trasformò Alessandro Del Piero in leggenda, tra Champ... ► digital-news.it

Fondazione Meoni si ferma. La decisione di Gioele: "L’Africa resta nel cuore"

Fondazione Meoni si ferma. La decisione di Gioele: "L’Africa resta nel cuore"

NTINO Ci sono storie che non finiscono quando si chiude un ente, ma quando si è costretti a fermar... ► lanazione.it

Tornano le Piazze del Sapere. Cinema, teatro e letteratura. Sabato primo appuntamento

Tornano le Piazze del Sapere. Cinema, teatro e letteratura. Sabato primo appuntamento

Cinema, teatro e letteratura nel primo appuntamento dell’anno de "Le piazze del Sapere", la rassegna... ► lanazione.it

Consorzio del Vino Chianti in Nigeria

Consorzio del Vino Chianti in Nigeria

Il Consorzio Vino Chianti approda in Nigeria: la prima missione africana sarà il 27 gennaio a Lagos,... ► lanazione.it

Esselunga. Il 28 gennaio c’è l’udienza

Esselunga. Il 28 gennaio c’è l’udienza

La Lega di Siena interviene sul caso Esselunga: "Il 28 gennaio 2026, la magistratura scioglierà un b... ► lanazione.it

I 140 anni del Carlino nelle altre città

I 140 anni del Carlino nelle altre città

A Palazzo De’Toschi, nella sede della Banca di Bologna in piazza Minghetti a Bologna, prosegue fino ... ► ilrestodelcarlino.it

Urbania abbraccia la Befana

Urbania abbraccia la Befana

Risveglio imbiancato per la 29^ Festa nazionale della Befana di Urbania, che ha avuto un secondo gi... ► ilrestodelcarlino.it

Addio a Paolo Jommi. Dalla palestra del liceo ai trionfi della pallamano

Addio a Paolo Jommi. Dalla palestra del liceo ai trionfi della pallamano

Si è spento all’età di 81 anni, Paolo Jommi. Pierpaolo all’anagrafe, per tutti era semplicemente Pa... ► ilrestodelcarlino.it

Pallanuoto, il girone dell’Italia agli Europei 2026: avvio morbido, ma nella fase successiva cambierà tutto

Pallanuoto, il girone dell’Italia agli Europei 2026: avvio morbido, ma nella fase successiva cambierà tutto

Il calendario decisamente favorevole nella prima parte di torneo potrebbe rivelarsi il miglior alle... ► oasport.it

Galà dello sport, big in vetrina. Tanti ospiti al Castello di Poppi. Riconoscimenti a Lisi e Caleri

Galà dello sport, big in vetrina. Tanti ospiti al Castello di Poppi. Riconoscimenti a Lisi e Caleri

di Sonia Fardelli Il paese dei Guidi festeggia e premia i suoi atleti migliori e le società sportiv... ► lanazione.it

Mickey Rourke rischia lo sfratto: la star di Hollywood chiede aiuto ai fan con una raccolta fondi

Mickey Rourke rischia lo sfratto: la star di Hollywood chiede aiuto ai fan con una raccolta fondi

Dalla gloria di Hollywood all’appello ai fan Dalle luci abbaglianti di Hollywood a una richiesta... ► notizieaudaci.it

L’ipotesi dei pm è che Aurora si sia difesa

L’ipotesi dei pm è che Aurora si sia difesa

Si sarebbe difesa prima di essere strangolata Aurora Livoli, la 19enne trovata morta una settimana ... ► ilgiorno.it

Ultimi giorni per ammirare la “Collina dei presepi“

Ultimi giorni per ammirare la “Collina dei presepi“

Grande successo per la prima edizione de “La Collina dei Presepi“, organizzata dalla comunità parro... ► lanazione.it

Tutto pronto in Duomo. La discesa dal campanile

Tutto pronto in Duomo. La discesa dal campanile

Non resta che aspettare il calar della sera di oggi, quando dal Campanile di Piazza Duomo prenderà ... ► lanazione.it

Corridonia, in piazza arriva la Befana. E a teatro c’è Pollicino

Corridonia, in piazza arriva la Befana. E a teatro c’è Pollicino

Doppio appuntamento oggi al teatro Lanzi di Corridonia in occasione dell’Epifania. Alle 16 infatti ... ► ilrestodelcarlino.it

Domingo all’Accademia: "Un segnale concreto del rinnovamento intrapreso"

Domingo all’Accademia: "Un segnale concreto del rinnovamento intrapreso"

Plácido Domingo, interprete iconico delle opere di Giacomo Puccini, sarà il direttore artistico del... ► lanazione.it

Giovani cantanti lirici: esame con Rossini e Verdi

Giovani cantanti lirici: esame con Rossini e Verdi

Dopo eliminatorie e semifinale, arriva oggi al suo momento più importante la 77ª edizione del Conc... ► ilgiorno.it