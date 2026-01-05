La Provincia e i cantieri: "La tensostruttura si farà" lanazione.it
Furto in valle, scoperto con 40 chili di pesce
L’ultima idea dell’inventore Comandù: "Il mio camino mangia calore ideale per l’attività dei data center"
Buona befana 2026: frasi e immagini per i vostri auguri per l’Epifania
Virtus Bologna Zalgiris Kaunas oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming
La Virtus Bologna torna in campo in Eurolega oggi martedì 6 gennaio alle ore 20:30, con i bolognesi... ► oasport.it
La verità sui conti e sulla crescita economica che stenta a decollare
A ogni inizio d’anno si fanno proponimenti generosi in famiglia e nel paese, ma ciò che occorre è l... ► ilfoglio.it
La città e i suoi quartieri: "Basta con il degrado. Servono misure urgenti"
Si chiama "Cambiamo Pontedera". Ha una pagina social che supera i 2400 followers. Un obiettivo: "ac... ► lanazione.it
’Fermate del bus rischiose’. I genitori degli studenti lanciano il grido d’allarme
Le scuole stanno per riaprire e già domani, anche sul territorio di Capannori, torneranno sui banch... ► lanazione.it
Spettacoli teatrali: riparte la stagione
Riparte la stagione teatrale del Teatro Dante di Sansepolcro con uno spettacolo di grande intensità... ► lanazione.it
Bologna vista dai quartieri: dove i giovani restano indietro
L’impresa sociale 'Con i bambini', in collaborazione con la fondazione Openpolis, ha pubblicato un... ► bolognatoday.it
Omicidio in strada dopo la lite. L’investitore milanese al giudice: "Non era mia intenzione uccidere"
SORDIO (Lodi) Convalidato ieri, in tribunale a Lodi, il fermo di Simone Severgnini, il 52enne accus... ► ilgiorno.it
Ridere del nonsense con David Sedaris
Ritengo che Federico Fellini avesse ragione quando affermava che i comici sono benefattori dell’uman... ► ilfoglio.it
"Ci davano pochi mesi di vita, invece siamo qui". Chiarabilli: "Così è cresciuta Fossombrone"
"Ci davano solo pochi mesi di vita, ci dipingevano come un’armata Brancaleone, troppo eterogenea pe... ► ilrestodelcarlino.it
Il valzer dei negozi in centro. L’accordo sull’affitto ora c’è: Zara rimane in Corso Garibaldi
Il valzer del commercio, tra chiusure evitate, nuovi arrivi, ma anche luci che restano spente. Il 2... ► ilrestodelcarlino.it
LIVE Cobolli Rinderknech 7 6 6 7 3 2, Italia Francia United Cup 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON L... ► oasport.it
Ciò che è successo a Maduro potrebbe capitare a tutti. Anche a te
Sarebbe successo. A Caracas una cupola mafiosa ha liquidato una cosca locale che aveva alzato tropp... ► ilfoglio.it
Teatro Fonderia Leopolda. Sono ’Totalmente incompatibili’ e lo dicono in anteprima nazionale
Doppio appuntamento (sabato e domenica alle 21.15) con la simpatia di Corrado Nuzzo e Maria Di Bias... ► lanazione.it
Brogi: "Degrado segnalato dai cittadini"
Appena iniziato il nuovo anno si alzano, da parte del capogruppo di ’Noi Moderati’ in consiglio com... ► lanazione.it
La struggente storia d’amore di Testori
La struggente e misteriosa storia d’amore tra Giovanni Testori e il mercante d’arte e gallerista fr... ► ilgiorno.it
Progetto per il Monte San Primo. Architetto traccia il piano: "Uno sviluppo diverso e green"
Nella campagna contro il contestato progetto che prevede il ripristino dello sci a bassa quota nell... ► ilgiorno.it
"Poker di aumenti per i recanatesi. Sono scelte dell’amministrazione"
Torna alla carica il movimento di minoranza "Vivere Recanati" e, atti alla mano, attacca di nuovo l... ► ilrestodelcarlino.it
Pranzo di amicizia tra Castiglioni e Norcia
Si è rinnovato domenica, nei locali della Pro Loco di Campi di Norcia, l’appuntamento con la "Polen... ► lanazione.it
Progetto solidale. Nuovo spazio a Cucinasorriso
La cooperativa San Vitale e il progetto Cervia Social Food hanno ottenuto il loro obiettivo e per q... ► ilrestodelcarlino.it
Oroscopo Paolo Fox di oggi, le previsioni del giorno dell’Epifania: martedì 6 gennaio 2026
Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 6 gennaio 2026, Epifania Oroscopo Paolo Fox di oggi: 6 genna... ► superguidatv.it
Torna BAlloon, il festival per gli appassionati di fumetto
Sabato 17 e domenica 18 gennaio i fumetti torneranno protagonisti di una due giorni per appassionat... ► ilgiorno.it
Terremoto ai Campi Flegrei nella notte della Befana: doppia scossa, paura tra Napoli e Pozzuoli
Un risveglio improvviso nella notte dell’Epifania La notte della Befana si è trasformata in un b... ► notizieaudaci.it
Vetrina in frantumi. Lo sconforto del libraio: "Che delusione qui"
Arrabbiato, deluso e sconcertato. David Elia guarda la sua vetrina tenuta insieme con il nastro ade... ► ilgiorno.it
Rapina a Milano. A 15 anni difende l’amico. Ferito da due fendenti
I due quindicenni bloccati in un parchetto da un uomo armato di coltello. "Dammi il tuo giubbotto",... ► quotidiano.net
Ecco 8,9 milioni per le aree interne
Ammonta a 8,9 milioni di euro lo stanziamento destinato alle aree interne previsto nella proposta d... ► ilrestodelcarlino.it
Il corteo dei Magi a cavallo. La sfilata per le vie del centro e i dolci regalati ai più piccoli
La cavalcata dei Re Magi per le vie di Trezzo è senza dubbio l’Epifania più suggestiva del territo... ► ilgiorno.it
Volontariato al Parco delle Foreste. Come proteggere la biodiversità
PRATOVECCHIO Riparte anche per il 2026 il Volontariato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentine... ► lanazione.it
Sul palcoscenico con Filippo Giardina il bene diventa banale
"Si può fare satira su tutto? Non si può, si deve". Lapidario Filippo Giardina, autore e comico tra... ► ilgiorno.it
Detenute con figli punite due volte: "Sollevate dall’incarico di genitore"
"Ho cercato la parola genitorialità sul dizionario Garzanti, e non l’ho trovata; probabilmente perc... ► ilgiorno.it
Successo a opera d’arte. Pinacoteca da record con oltre diecimila visitatori
"Il 2025 è stato un anno di straordinario fermento culturale, segnato da una proiezione internazion... ► lanazione.it
La liceale Bianca è la ‘Bella’. Luigi, studente calciatore, il mister
I quattro belli di Modigliana sono stati premiati sabato scorso allo Zoc ed Nadel: nessuno di loro ... ► ilrestodelcarlino.it
Da Alberto Sordi al robotaxi senza passare dal pos
Mentre in Italia martedì prossimo si terrà un grande sciopero dei taxi, nelle capitali del primo mo... ► ilfoglio.it
Beko, corsa contro il tempo per il rilancio industriale del sito
L’inizio del nuovo anno si apre con gli occhi puntati allo stabilimento Beko di Siena. Qui la produ... ► lanazione.it
Barriere architettoniche. Lavori finiti, stop ai disagi. La stazione riapre rinnovata e accessibile
Malgrado le festività natalizie non tutto è andato per il verso giusto e quanti non hanno potuto ri... ► ilgiorno.it
LIVE Derthona Schio, Coppa Italia basket femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Liv... ► oasport.it
Il murales "Perché siamo fratelli!" in ricordo di suor Annunciata
Colori, memoria e fraternità si sono intrecciati nella mattinata di domenica al quartiere Matteott... ► ilgiorno.it
Pronostico Bournemouth Tottenham: la situazione ci dà una certezza
Bournemouth-Tottenham è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercole... ► ilveggente.it
"Il 2026 sarà l’anno dei progetti conclusi"
Approvato il bilancio di previsione 2026 a Budrio, ne abbiamo parlato con il primo cittadino, Debo... ► ilrestodelcarlino.it
06/01 – Trump insiste sulla Groenlandia – Chi è Delcy Rodríguez, presidente ad interim del Venezuela – È corsa a tre per lo Scudetto
Trump vuole la Groenlandia: “Ne abbiamo bisogno”. La Ue ribadisce il sostegno alla sovranità e i... ► lapresse.it
Da Assisi a Bastia Umbra, spettacolo assicurato
Giornata, quella di oggi all’insegna delle Befane, sia ad Assisi che a Bastia Umbra. Con quella dei... ► lanazione.it
‘L’amica geniale a fumetti’ a Shanghai. Il progetto teatrale sbarca in Cina
La drammaturga e attrice Chiara Lagani di Fanny & Alexander e l’illustratrice Mara Cerri sarann... ► ilrestodelcarlino.it
Renée Zellweger: «I figli? Sarei stata felice se fossero arrivati. Amare un uomo più giovane non è più un tabù. Bridget Jones insegna che puoi ridere ancora»
Renée Zellweger torna a essere Bridget Jones: è cresciuta e ha fatto pace col destino. E tra i tasti... ► vanityfair.it
“1996, L’anno di Del Piero”: il mito della Juventus si racconta su Sky Sport e NOW
Due episodi imperdibili raccontano l’anno che trasformò Alessandro Del Piero in leggenda, tra Champ... ► digital-news.it
Fondazione Meoni si ferma. La decisione di Gioele: "L’Africa resta nel cuore"
NTINO Ci sono storie che non finiscono quando si chiude un ente, ma quando si è costretti a fermar... ► lanazione.it
Tornano le Piazze del Sapere. Cinema, teatro e letteratura. Sabato primo appuntamento
Cinema, teatro e letteratura nel primo appuntamento dell’anno de "Le piazze del Sapere", la rassegna... ► lanazione.it
Consorzio del Vino Chianti in Nigeria
Il Consorzio Vino Chianti approda in Nigeria: la prima missione africana sarà il 27 gennaio a Lagos,... ► lanazione.it
Esselunga. Il 28 gennaio c’è l’udienza
La Lega di Siena interviene sul caso Esselunga: "Il 28 gennaio 2026, la magistratura scioglierà un b... ► lanazione.it
I 140 anni del Carlino nelle altre città
A Palazzo De’Toschi, nella sede della Banca di Bologna in piazza Minghetti a Bologna, prosegue fino ... ► ilrestodelcarlino.it
Urbania abbraccia la Befana
Addio a Paolo Jommi. Dalla palestra del liceo ai trionfi della pallamano
Si è spento all’età di 81 anni, Paolo Jommi. Pierpaolo all’anagrafe, per tutti era semplicemente Pa... ► ilrestodelcarlino.it
Pallanuoto, il girone dell’Italia agli Europei 2026: avvio morbido, ma nella fase successiva cambierà tutto
Il calendario decisamente favorevole nella prima parte di torneo potrebbe rivelarsi il miglior alle... ► oasport.it
Galà dello sport, big in vetrina. Tanti ospiti al Castello di Poppi. Riconoscimenti a Lisi e Caleri
di Sonia Fardelli Il paese dei Guidi festeggia e premia i suoi atleti migliori e le società sportiv... ► lanazione.it
Mickey Rourke rischia lo sfratto: la star di Hollywood chiede aiuto ai fan con una raccolta fondi
Dalla gloria di Hollywood all’appello ai fan Dalle luci abbaglianti di Hollywood a una richiesta... ► notizieaudaci.it
L’ipotesi dei pm è che Aurora si sia difesa
Si sarebbe difesa prima di essere strangolata Aurora Livoli, la 19enne trovata morta una settimana ... ► ilgiorno.it
Ultimi giorni per ammirare la “Collina dei presepi“
Grande successo per la prima edizione de “La Collina dei Presepi“, organizzata dalla comunità parro... ► lanazione.it
Tutto pronto in Duomo. La discesa dal campanile
Non resta che aspettare il calar della sera di oggi, quando dal Campanile di Piazza Duomo prenderà ... ► lanazione.it
Corridonia, in piazza arriva la Befana. E a teatro c’è Pollicino
Doppio appuntamento oggi al teatro Lanzi di Corridonia in occasione dell’Epifania. Alle 16 infatti ... ► ilrestodelcarlino.it
Domingo all’Accademia: "Un segnale concreto del rinnovamento intrapreso"
Plácido Domingo, interprete iconico delle opere di Giacomo Puccini, sarà il direttore artistico del... ► lanazione.it
Giovani cantanti lirici: esame con Rossini e Verdi
Dopo eliminatorie e semifinale, arriva oggi al suo momento più importante la 77ª edizione del Conc... ► ilgiorno.it