No allo sgombero di Officina 99 assemblea il 10 gennaio per difendere il centro sociale

Il 10 gennaio si terrà un’assemblea cittadina per discutere e opporsi allo sgombero di Officina 99, centro sociale di rilievo nella comunità. Gli attivisti e i cittadini sono invitati a partecipare per condividere informazioni e approfondire le ragioni della protesta, ribadendo l’importanza di preservare spazi sociali autogestiti. L’iniziativa mira a favorire un dialogo costruttivo e a sostenere le ragioni di chi difende Officina 99.

Officina 99 e le voci di sgombero: sullo storico centro sociale le ombre di Leoncavallo e Askatasuna - I carabinieri, dopo un intervento nella struttura occupata dovuto a un malore, hanno segnalato a Palazzo San Giacomo che l’immobile è occupato abusivamente e che non risultano autorizzazioni per la so ... napolitoday.it

Officina 99, dopo l’intervento dei carabinieri tornano le ipotesi di sgombero - A Napoli si torna a parlare di sgombero per Officina 99, centro sociale storico di via Gianturco attivo dal 1991. cronachedellacampania.it

#Napoli - Officina 99, dopo l’intervento dei carabinieri tornano le ipotesi di sgombero #Cronaca #Officina99 #CentroSociale #SicurezzaPubblica #NanoTV - facebook.com facebook

