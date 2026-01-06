Niente pediatra nel weekend | Ok al teleconsulto ma non basta

In assenza di pediatra nel weekend, il teleconsulto rappresenta un supporto utile ma non sufficiente. Le associazioni dei genitori della Valtiberina esprimono soddisfazione per le sperimentazioni previste dalla legge regionale numero 44/2025, che mira a rafforzare la guardia medica pediatrica e la rete sanitaria regionale. La presenza di servizi in presenza rimane fondamentale per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità ai bambini durante i momenti di emergenza.

di Claudio Roselli Va bene il teleconsulto, ma serve anche la guardia medica pediatrica in presenza. C’è soddisfazione fra le associazioni dei genitori della Valtiberina per l’avvio delle sperimentazioni previste dalla legge regionale numero 44 dell’agosto 2025 sulla guardia medica pediatrica e il rafforzamento della rete pediatrica regionale. Nonostante l’espressa previsione legislativa e la delibera regionale attuativa dei primi di ottobre, il servizio tanto atteso dalle famiglie toscane, che anche in Valtiberina avevano firmato la proposta di legge di iniziativa popolare presentata in consiglio regionale, non era partito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

