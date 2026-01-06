Niente da fare per la Juve | il Parma blinda i suoi gioielli | CMIT

La Juventus ha perso l’occasione di acquisire alcuni dei talenti del Parma, che ha confermato l’incedibilità dei propri gioielli. La società bianconera continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi utili per il percorso di Luciano Spalletti, ma per ora le trattative con i giocatori ducale non sono andate a buon fine. Restano quindi incedibili i principali talenti del Parma, che rafforzano la loro rosa senza cedere alle offerte esterne.

La Juventus guardava con attenzione in casa ducale: sfuma il doppio colpo, per il momento sono incedibili La Juve è attivissima sul mercato, a caccia di quei puntelli in grado di completare la rosa di Luciano Spalletti a stagione in corso. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it L’allenatore di Certaldo ha posto come priorità l’arrivo di un regista, in grado di dare ordine e maggiore qualità alla manovra bianconera. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo la pista che porta a Guido Rodriguez, in uscita dal West Ham e opportunità low cost in questo mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Niente da fare per la Juve: il Parma blinda i suoi gioielli | CM.IT Leggi anche: Niente Juve: Palladino alza il muro sul vice Yildiz | CM.IT Leggi anche: Calciomercato Juve, la società lo blinda: niente addio a gennaio nonostante le tantissime voci, fiducia totale! Tutti i dettagli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Como blinda il 6° posto, pari tra Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma; Mercato Juventus, il calciatore blindato dal proprio club: pronto un rinnovo fino al 2029. Ecco di chi si tratta. Niente da fare per la Juve: il Parma blinda i suoi gioielli | CM.IT - La Juventus al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa di Spalletti: dal Parma arriva però una netta chiusura ... calciomercato.it

Pagelle Juve Parma Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 18ª giornata di campionato 2025/26 - Pagelle Juve Parma Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 18ª giornata di campionato 2025/26 Pagelle Juve Parma Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, ... juventusnews24.com

Home Mercato Video Foto Rosa - La Juventus continua a pianificare il futuro e prosegue la sua opera di scouting sui migliori talenti emergenti della Serie A. sportmediaset.mediaset.it

Fare una analisi quanto più serena ed obiettiva possibile dell'ultimo Juventus-Lecce non è affatto impresa semplice, ma ci proveremo. Sgombriamo subito il campo da ogni dubbio sulla prestazione: la Juventus ha giocato una delle migliori partite della gestion - facebook.com facebook

#Juventus, dalla Consob multa dimezzata a 500mila euro per società e dirigenti per le presunte violazioni legate al caso plusvalenze e manovre stipendi. Il club bianconero pronto a fare ricorso x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.