Nick Kyrgios senza filtri | Nel 2022 mi sentivo imbattibile ora gioco solo per soldi

Nick Kyrgios, noto per la sua personalità schietta, ha recentemente rilasciato dichiarazioni senza filtri sulla sua situazione attuale nel tennis. Dopo la recente eliminazione all’ATP 250 di Brisbane 2026, le sue parole hanno suscitato grande attenzione, rivelando un cambiamento nel suo atteggiamento e nella motivazione nel gioco. Questa intervista evidenzia la sua prospettiva sincera sulla carriera e le sfide affrontate nel circuito professionistico.

Nick Kyrgios non passa mai inosservato, in un modo o nell’altro. Dopo l’eliminazione al primo turno dell’ATP 250 di Brisbane 2026 contro Aleksandar Kovacevic, in un match durato poco più di un’ora, l’australiano si è presentato in conferenza stampa regalando dichiarazioni forti e crude, che hanno immediatamente fatto il giro del mondo. “ Mi hanno ricostruito il polso e sono stato operato due volte al ginocchio. Non tornerò mai più quello di prima. Il mio corpo mi ha tradito spesso e non regge più i carichi della competizione a questo livello così alto. Faccio una fatica enorme a scendere in campo, persino nei campi di allenamento, e questo non è facile da accettare. 🔗 Leggi su Oasport.it

