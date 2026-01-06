Neymar sfoggia i suoi tre gioielli in omaggio a Batman | un'ossessione da 55 milioni di euro

Neymar ha condiviso un’immagine in cui sfoggia tre preziosi oggetti ispirati a Batman: una Batmobile Tumbler, un jet Dassault Falcon 900LX e un elicottero Airbus H-145, dal valore complessivo di oltre 55 milioni di euro. Questa scelta rappresenta un omaggio alla figura del supereroe e mostra l’interesse del calciatore per oggetti di lusso e collezionismo. Un gesto che ha attirato l’attenzione dei fan e degli appassionati di moda e motori.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.