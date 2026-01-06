Newcastle-Leeds mercoledì 07 gennaio 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno 10 calci d’angolo a St James’ Park

Analisi della sfida tra Newcastle e Leeds in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 21:15. Approfondimenti su formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alle probabili situazioni di gioco, come almeno 10 calci d’angolo a St James’ Park. Dopo un inizio difficile, il Leeds di Daniel Farke ha ottenuto risultati positivi, rendendo questa partita interessante per gli appassionati di calcio e scommesse.

Daniel Farke ha seriamente rischiato il posto all'inizio di dicembre. Il suo Leeds aveva perso sei delle sette precedenti partite, eppure, a gennaio, siamo qui a dire che il quarantanovenne tedesco ha guidato i suoi a una serie di sette partite senza sconfitte. Anche se le vittorie sono state solo due bisogna considerare che in

