Newcastle-Leeds mercoledì 07 gennaio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Almeno 10 calci d’angolo a St James’ Park

Newcastle-Leeds mercoledì 07 gennaio 2026 ore 21:15

Analisi e pronostici per la sfida tra Newcastle e Leeds, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 21:15 a St James’ Park. Si approfondiscono formazioni, quote e aspettative, con particolare attenzione alla possibile presenza di almeno 10 calci d’angolo. Nonostante le difficoltà iniziali, Leeds ha ritrovato una buona forma sotto la guida di Daniel Farke, che potrebbe influenzare l’andamento dell’incontro.

Daniel Farke ha seriamente rischiato il posto all’inizio di dicembre. Il suo Leeds aveva perso sei delle sette precedenti partite, eppure, a gennaio, siamo qui a dire che il quarantanovenne tedesco ha guidato i suoi a una serie di sette partite senza sconfitte. Anche se le vittorie sono state solo due bisogna considerare che in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

