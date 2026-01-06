Neville vuole porre fine agli ‘esperimenti’

Neville ha espresso la volontà di riportare lo United ai suoi valori tradizionali, auspicando un cambiamento nelle recenti direzioni del club. L'ex difensore si impegna a porre fine agli ‘esperimenti’ che, a suo avviso, rischiano di compromettere l'identità e la stabilità della squadra. La sua posizione riflette un desiderio di stabilità e rispetto per la storia del club, promuovendo un approccio più equilibrato e orientato al ritorno alle radici.

2026-01-05 21:59:00 Giorni caldissimi in redazione! L'ex difensore dello United vuole che il club torni ai suoi valori. Gary Neville ha invitato il Manchester United a interrompere gli "esperimenti" dopo che Ruben Amorim è stato sollevato dal suo incarico lunedì. Amorim è stato esonerato dopo 14 mesi in carica, la sua ultima partita da titolare nell'1-1 di domenica contro il Leeds United. Ha supervisionato gran parte della peggiore stagione nella storia della Premier League del club dopo aver preso il posto di Erik ten Hag, finendo 15° e perdendo la finale di Europa League contro il Tottenham. Lo United è migliorato in questa stagione e si trova al sesto posto nella classifica della Premier League, a tre punti dalle prime quattro.

