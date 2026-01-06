Nevicate fortissime scatta l’emergenza | 118 mobilitato cosa sta succedendo

Le forti nevicate che stanno interessando la Toscana hanno causato un'intensa emergenza, con il coinvolgimento del servizio sanitario 118. Le autorità sono intervenute per gestire le criticità derivanti dall’ondata di maltempo, che ha interessato diverse zone della regione. Si mantengono sotto osservazione le condizioni e si adottano le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e l’assistenza sanitaria.

L'ondata di maltempo e neve che sta interessando la Toscana ha fatto scattare le misure di emergenza sanitaria. La Centrale Operativa 118 di Arezzo dell'Asl Toscana sud est ha attivato il piano neve, predisponendo un dispositivo straordinario per garantire la continuità dei soccorsi anche nelle aree più colpite dalle precipitazioni. Ambulanze 4×4 e presidi sulle arterie principali. Per fronteggiare le difficoltà di spostamento dovute alla neve e al ghiaccio, sono state dislocate ambulanze 4×4 nelle zone maggiormente esposte, in particolare nei territori collinari e montani. Mezzi di soccorso dedicati sono stati inoltre posizionati lungo le principali infrastrutture viarie, con particolare attenzione alle arterie soggette ai piani neve della Prefettura, come l' autostrada A1 e la E45, considerate strategiche per la mobilità regionale.

