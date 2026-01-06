Martedì 6 gennaio 2026, nel Pesarese si registra una nevicata che interessa anche le zone costiere, con fiocchi visibili fino alla costa. Le autorità locali mantengono alta l’attenzione, monitorando le condizioni meteorologiche e le strade. La situazione viene aggiornata regolarmente per garantire la sicurezza dei cittadini e la corretta gestione delle eventuali criticità.

Pesaro martedì 6 gennaio 2026 - La nevicata dell’Epifania sta attraversando il territorio pesarese con un’evoluzione monitorata minuto per minuto, tra allerta meteo regionale, osservazioni sul campo e aggiornamenti costanti dei Comuni. Un evento che sta confermando, ancora una volta, quanto il microclima locale possa incidere più delle previsioni su larga scala. Le segnalazioni dal territorio. Secondo Meteo Reporter Pesaro e Urbino, le precipitazioni sono destinate a intensificarsi a tratti nelle prossime ore, delineando uno scenario pienamente invernale. Le segnalazioni parlano di neve praticamente ovunque tra Romagna e provincia di Pesaro e Urbino: da Rimini ai dintorni di Pesaro, passando per Vallefoglia, Sant’Ippolito, Petriano, Urbino e il suo entroterra, Terre Roveresche, Cagli, fino ad Urbania, Acqualagna e Fabriano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nevicata nel Pesarese: fiocchi fino ala costa, Comuni in allerta e strade sotto controllo

Leggi anche: La prima vera nevicata dell’inverno in Toscana: fiocchi fino a 400 metri, immagini da cartolina

Leggi anche: Dove nevica in Toscana oggi e i comuni interessati dall’allerta per fiocchi bianchi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Epifania col maltempo, arriva anche la neve in pianura fino all'8 gennaio; Neve a tappeto, oltre 15 cm in pianura su almeno quattro regioni; Lunedì 5 PIOGGIA e fiocchi di neve su queste regioni; Meteo Epifania: tormente di neve anche in pianura, fino a 30 cm in quattro regioni.

Nevicata nel Pesarese: fiocchi fino ala costa, Comuni in allerta e strade sotto controllo - La neve dell’Epifania sta interessando gran parte della provincia di Pesaro e Urbino con un’evoluzione seguita ora per ora tra segnalazioni dal territorio, microclimi differenti e piani neve comunali ... msn.com