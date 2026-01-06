Neve su tutto il territorio modenese | accumuli anche in pianura

Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, si è registrata una consistente nevicata su tutto il territorio modenese, con accumuli di circa 15 centimetri anche in pianura. La neve ha interessato principalmente l’Appennino, in particolare il Passo delle Radici, e zone dell’alto Frignano come Sestola, Fanano e Montecreto, con nevicate in corso anche in località come Frassinoro e Montefiorino.

Sono caduti circa 15 centimetri di neve nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio in appennino, in particolare nella zona del Passo delle Radici, mentre sono in corso nevicate a Frassinoro, Montefiorino, ma anche a Palagano e nell’alto Frignano, nella zona di Sestola, Fanano e Montecreto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Neve su tutto il territorio modenese: accumuli anche in pianura Leggi anche: Neve in pianura Padana 2025, gli accumuli previsti e le zone. L’esperto: “Attenzione al graupel” Leggi anche: Nasce “Amiamo la pianura” Aps: una nuova realtà culturale per valorizzare il territorio della pianura veneta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Maltempo: in serata salatura dei cavalcavia principali e del centro; Il meteorologo Luca Lombroso avverte: la Befana 2026 potrebbe portare la neve a Modena; Maltempo, temperature a picco. Possibile neve anche in pianura: Attenzione alle gelate notturne; Bologna Modena e le altre città con la neve | le mappe complicate del giorno della Befana possibili sorprese. Neve e blackout elettrico nell'Appennino modenese: disagi e scuole chiuse - Modena, 10 dicembre 2024 – Anche ieri disagi su più fronti a causa neve, con accumuli che hanno superato il mezzo metro nel medio Appennino, un fatto insolito se paragonato alle precipitazioni di ... ilrestodelcarlino.it Natale di Maltempo: il fiume Senio sopra la soglia rossa, evacuazioni nel Ravennate. Voli cancellati a Firenze - Romagna resta l’allerta rossa per il rischio idrogeologico, con fiumi e torrenti sotto stretta osservazione. fanpage.it

Neve in Appennino modenese, caduti venti centimetri - Come fa sapere la Provincia, gli accumuli maggiori sono risultati nei territori dei comuni di Frassinoro, Sestola e ... ansa.it

La neve che cade sopra di me copre tutto col suo oblio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.