neve pietralunga chiude le scuole

Il Comune di Pietralunga ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per mercoledì 7 gennaio 2026, a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, in considerazione delle recenti nevicate. La riapertura è prevista per il giorno successivo, salvo ulteriori aggiornamenti.

Il Comune di Pietralunga chiude le scuole. "A causa delle avverse condizioni meteorologiche - scrive il Comune sui social - tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per l'intera giornata di mercoledì 7 gennaio 2026". Il sindaco Francesco Rizzuti ha firmato l'ordinanza che dispone.

Neve in Umbria, tutti i Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole il 7 gennaio: in aggiornamento - La neve continua a cadere su gran parte dell'Umbria e arrivano le prime chiusure delle scuole in alcuni comuni del cuore verde. corrieredellumbria.it

Nevica in mezza Umbria, auto in difficoltà. A Perugia strade chiuse. Domani niente scuole a Pietralunga - Risultano comunque transitabili le strade principali e la polizia stradale non segnala difficoltà nemmeno sui valichi appenninici. msn.com

