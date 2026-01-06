Neve nelle Marche oggi | allerta prolungata e scuole chiuse ecco dove

Oggi le Marche sono interessate da un’intensa ondata di maltempo, con nevicate diffuse nelle zone interne e collinari. È stata emessa un’allerta prolungata, che ha portato alla chiusura delle scuole in alcune aree. Si segnalano gelicidio nel Maceratese e difficoltà sulla viabilità nel Pesarese. Restano aggiornamenti utili per chi si trova nella regione, per garantire sicurezza e attenzione alle condizioni meteo.

Maltempo su tutta la regione con nevicate diffuse soprattutto nelle aree interne e collinari, gelicidio nel Maceratese e criticità sulla viabilità nel Pesarese. La Protezione civile proroga l’allerta gialla fino all’8 gennaio: attese gelate e nuove precipitazioni nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neve nelle Marche oggi: allerta prolungata e scuole chiuse, ecco dove Leggi anche: Neve nelle Marche oggi: allerta prolungata, previsioni e città colpite Leggi anche: Pesaro, scuole chiuse per neve il 7 gennaio: ecco dove Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Neve nelle Marche: il paesaggio è una favola, meteo invernale fino all'Epifania; La morsa del freddo sulle Marche: la Befana porta la neve anche in pianura. Prorogata l'allerta meteo per frane e piene; Marche: Epifania con allerta meteo e neve. Ecco dove; Allerta gialla in quattro regioni: torna il gran freddo al Nord, piogge e temporali al Centro. Maltempo, oggi allerta in 10 regioni: la Toscana si sveglia sotto la neve, parchi chiusi a Roma - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilmessaggero.it

Allerta meteo a Roma: pioggia, freddo e neve a quote basse nel giorno dell’Epifania - Maltempo diffuso il 6 gennaio: allerta arancione nel Lazio, ordinanza del sindaco Gualtieri e forti disagi attesi nella Capitale Pioggia, freddo e neve anche a quote basse. liberoreporter.it

Neve fino alla costa, sarà Befana bianca nelle Marche. Previsti 20-30 cm di coltre nell’entroterra, 5 cm in pianura - ANCONA Altro che calze ripiene di dolciumi e (per i bambini più capricciosi) anche carbone. msn.com

Meteo Marche, neve a bassa quota anche domani. Temporaneo miglioramento nel pomeriggio - facebook.com facebook

La morsa del freddo sulle #marche: la Befana porta la neve anche in pianura x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.