Nell'Aretino, la neve ha iniziato a cadere questa mattina, con un'intensità crescente nel corso della giornata. La copertura bianca ha causato disagi ai valichi e in autostrada, influendo sulla circolazione. Le vallate si sono tinte di bianco, rendendo la situazione sotto controllo e monitorata dalle autorità competenti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di rispettare le indicazioni in vigore.

Nevica da questa mattina nell'Aretino. Ha iniziato timidamente e poi, pian piano, l'intensità è aumentata. Tutte le vallate sono state imbiancate e, dall'ora di pranzo, grossi fiocchi sono caduti anche in città. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Neve in Toscana: primi fiocchi all’Abetone, in Val di Luce e nell’Aretino

Leggi anche: Epifania sotto la neve nell’aretino. Per oggi c’è l’allerta meteo gialla. Ecco il piano emergenza sulla E45

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Neve e ghiaccio all'Abetone e in Mugello, anche a bassa quota. Il Casentino si sveglia imbiancato. Allerta gialla in oltre 100 comuni; Befana con i fiocchi: allerta gialla per neve nelle zone orientali della regione; Tempesta di neve a New York, disagi e voli cancellati: il maltempo inguaia i viaggi per le feste; Meteo in Toscana, arriva il freddo. Neve a bassa quota: dove sono previste “sfiocchettate coreografiche”.

Neve nell'Aretino, disagi ai valichi e in autostrada. Vallate bianche - Tutte le vallate sono state imbiancate e, dall'ora di pranzo, grossi fiocchi sono caduti ... arezzonotizie.it