Neve nell' Aretino disagi ai valichi e in autostrada Vallate bianche
Nell'Aretino, la neve ha iniziato a cadere questa mattina, con un'intensità crescente nel corso della giornata. La copertura bianca ha causato disagi ai valichi e in autostrada, influendo sulla circolazione. Le vallate si sono tinte di bianco, rendendo la situazione sotto controllo e monitorata dalle autorità competenti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di rispettare le indicazioni in vigore.
Nevica da questa mattina nell'Aretino. Ha iniziato timidamente e poi, pian piano, l'intensità è aumentata. Tutte le vallate sono state imbiancate e, dall'ora di pranzo, grossi fiocchi sono caduti anche in città. . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
