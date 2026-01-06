Neve nella calza della Befana Sul Passo Madrioli 20 centimetri

Nell'Alto Savio, sul Passo Madrioli, sono caduti circa 20 centimetri di neve, confermando le previsioni meteo. Dopo la lieve nevicata di domenica, durante la notte e nella giornata di ieri si sono verificati nuovi fiocchi bianchi. La situazione atmosferica si mantiene stabile, con condizioni che interessano principalmente le aree montane della zona.

Come da previsioni meteo, in Alto Savio, dopo la lieve nevicata di domenica, fiocchi bianchi anche nella notte fra domenica e lunedì e durante la giornata di ieri. Ieri anche il primo fondovalle di Bagno e San Piero si è svegliato in bianco, avvolto da una spolverata di neve, ma con le strade principali dei due paesi e dei dintorni libere. La neve è caduta ovviamente in maniera più abbondante sul monte Fumaiolo (1.407 metri slm), dove sono prontamente intervenuti i mezzi spartineve e spargisale per sciogliere il ghiaccio in carreggiata, sia lungo la provinciale proveniente da Balze che lungo quella del versante di Alfero.

