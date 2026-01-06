Neve Marche | allerta e scuole chiuse ecco dove

A causa del maltempo, la regione Marche ha attivato l’allerta neve, con scuole chiuse e interventi nelle zone più colpite. Le nevicate interessano principalmente le aree interne e collinari, mentre in alcune zone si registrano condizioni di gelicidio e problemi alla viabilità, in particolare nel Maceratese e nel Pesarese. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per garantire sicurezza e mobilità.

Maltempo su tutta la regione con nevicate diffuse soprattutto nelle aree interne e collinari, gelicidio nel Maceratese e criticità sulla viabilità nel Pesarese. La Protezione civile proroga l'allerta gialla fino all'8 gennaio: attese gelate e nuove precipitazioni nei prossimi giorni.

Neve e ghiaccio, due comuni decidono di chiudere le scuole. “Prof e custodi potrebbero non riuscire ad arrivare” - Il provvedimento in Alto Mugello per mercoledì 7 gennaio a causa dell’allerta ghiaccio e della situazione della neve che rende complicati gli spostamenti ... msn.com

Allerta meteo, Centro operativo comunale a Terni. Neve, a San Venanzo scuole chiuse - Prosegue l’allerta meteo su tutto il territorio della regione Umbria e i Comuni si attivano per interventi di monitoraggio e prevenzione a sec ... umbria24.it

Meteo Marche, neve a bassa quota anche domani. Temporaneo miglioramento nel pomeriggio - facebook.com facebook

La morsa del freddo sulle #marche: la Befana porta la neve anche in pianura x.com

