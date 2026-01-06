Il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha confermato che le scuole del comune resteranno aperte. Pertanto, mercoledì 7 gennaio 2027, gli studenti torneranno regolarmente in classe, nonostante le condizioni di neve. La decisione mira a garantire la continuità dell’attività scolastica nel rispetto delle esigenze della comunità.

Il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, tiene aperte le scuole del comune. Mercoledì 7 gennaio 2027 si andrà regolarmente in classe. “Dal pomeriggio - scrive sui social - stiamo monitorando costantemente la situazione su tutto il territorio comunale. Grazie al lavoro tempestivo e alla grande. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Neve, la decisione del sindaco: Corciano tiene aperte le scuole

