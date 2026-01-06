Neve la decisione del sindaco | Corciano tiene aperte le scuole
Il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha confermato che le scuole del comune resteranno aperte. Pertanto, mercoledì 7 gennaio 2027, gli studenti torneranno regolarmente in classe, nonostante le condizioni di neve. La decisione mira a garantire la continuità dell’attività scolastica nel rispetto delle esigenze della comunità.
Il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, tiene aperte le scuole del comune. Mercoledì 7 gennaio 2027 si andrà regolarmente in classe. “Dal pomeriggio - scrive sui social - stiamo monitorando costantemente la situazione su tutto il territorio comunale. Grazie al lavoro tempestivo e alla grande. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Neve e ghiaccio, due comuni decidono di chiudere le scuole. “Prof e custodi potrebbero non riuscire ad arrivare” - Il provvedimento in Alto Mugello per mercoledì 7 gennaio a causa dell’allerta ghiaccio e della situazione della neve che rende complicati gli spostamenti ... msn.com
