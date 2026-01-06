Neve in Toscana giornata da incubo sulla A1 In Valtiberina 50 clienti bloccati nei ristoranti

Nella giornata del 6 gennaio 2026, le condizioni meteorologiche hanno provocato un forte disservizio sulla A1, con nevicate abbondanti nell’Appennino tosco-emiliano. La neve ha causato blocchi e ritardi, lasciando circa 50 clienti bloccati nei ristoranti della Valtiberina. La situazione ha richiesto interventi di emergenza per garantire la sicurezza degli automobilisti e ripristinare la normale circolazione.

Firenze, 6 gennaio 2026 – E' stata una giornata molto difficile soprattutto sull' Autostrada del Sole, a causa delle condizioni meteo che fin dalla mattina hanno visto un'abbondante nevicata abbattersi in particolare sull'Appennino tosco-emiliano. A farne le spese, sul fronte della viabilità, in particolare due arterie vitali per la Toscana: l'Autostrada del Sole, nel tratto fiorentino, e la Firenze-Siena. Nel caso dell' Autopalio, sul raccordo era stato chiuso nel primo pomeriggio il tratto fra Impruneta e Tavarnelle, poi riaperto. Sulla A1 criticità a partire dal tratto di Firenze Nord in direzione Bologna: tutte le corsie nel primo pomeriggio sono tornate disponibili ma si sono registrate lunghe code.

