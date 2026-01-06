Neve in Mugello e Val di Sieve | auto senza catene intraversate problemi per gli spalaneve

Da firenzepost.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile e l’ufficio Viabilità della Città metropolitana di Firenze consigliano di evitare l’uso dell’auto nelle aree del Mugello e della Val di Sieve a causa delle nevicate. Si segnalano auto senza catene intraversate e difficoltà per gli spazzaneve. È importante rispettare le indicazioni per garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di sgombero.

La Protezione civile e l'ufficio Viabilità della Città metropolitana di Firenze invitano a non prendere l'auto nelle strade del Mugello e della Val di Sieve L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

neve in mugello e val di sieve auto senza catene intraversate problemi per gli spalaneve

© Firenzepost.it - Neve in Mugello e Val di Sieve: auto senza catene intraversate, problemi per gli spalaneve

Leggi anche: Arrivata la prima neve, in azione mezzi spalaneve e spargisale

Leggi anche: Quota neve a 300 metri nella Toscana orientale: in azione spalaneve e spargisale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Rischio neve in Mugello, Val di Sieve e Valdarno; Rischio neve in Mugello, Val di Sieve e Valdarno e vento di Libeccio in Alto Mugello il 2 gennaio; Rischio neve in Mugello, Val di Sieve e Valdarno; Allerta meteo gialla per neve e vento nelle aree del Mugello, Valdisieve e Valdarno.

neve mugello val sieveLa neve in Valdisieve - In allerta gialla ci sono Londa, Rufina, Pontassieve: qui la neve dovrebbe far capolino anche se in maniera lieve. lanazione.it

neve mugello val sieveNeve in Mugello e Val di Sieve: auto senza catene intraversate, problemi per gli spalaneve - La Protezione civile e l'ufficio Viabilità della Città metropolitana di Firenze invitano a non prendere l'auto nelle strade del Mugello e della Val di Sieve ... firenzepost.it

neve mugello val sieveNeve in Mugello e Val di Sieve: meglio non prendere l'auto - La Protezione Civile e l'ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze invitano a non prendere l'auto nelle strade del Mugello e della Val di Sieve. nove.firenze.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.