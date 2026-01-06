Neve in Mugello e Val di Sieve | auto senza catene intraversate problemi per gli spalaneve

La Protezione civile e l’ufficio Viabilità della Città metropolitana di Firenze consigliano di evitare l’uso dell’auto nelle aree del Mugello e della Val di Sieve a causa delle nevicate. Si segnalano auto senza catene intraversate e difficoltà per gli spazzaneve. È importante rispettare le indicazioni per garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di sgombero.

La Protezione civile e l'ufficio Viabilità della Città metropolitana di Firenze invitano a non prendere l'auto nelle strade del Mugello e della Val di Sieve

La Toscana si è svegliata sotto la neve in molte zone della regione anche a bassa quota. Primi fiocchi misti alla pioggia a Firenze, imbiancate invece le colline attorno alla città come Pratolino, alle porte del Mugello dove già ieri erano in azione gli spazzaneve. - facebook.com facebook

#neve nell’Alto #Mugello: le foto del paesaggio imbiancato. I primi fiocchi bianchi sono spuntati tra il passo della Colla e la frazione di Traversa nel comune di Firenzuola. #Firenze #Toscana #meteo x.com

