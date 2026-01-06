Neve in gran parte della Regione scattano i controlli per l’accesso in autostrada

A causa delle recenti nevicate diffuse in gran parte della Regione, sono stati attivati controlli mirati per l’accesso in autostrada. La neve, che interessa anche le zone pianeggianti, si presenta con fiocchi fino a bassa quota, generalmente intorno ai 200 metri o inferiori. La situazione viene monitorata costantemente per garantire la sicurezza degli utenti e gestire eventuali criticità sulla viabilità.

FIRENZE – Neve in gran parte della Regione, monitoraggio costante della situazione. Fiocchi di neve fino in pianura, quota neve da 200 metri, localmente anche inferiore. La perturbazione sarà attiva su gran parte della regione per tutta la mattina, poi nel pomeriggio si sposterà verso est, interessando ancora l’Appennino fiorentino e le province di Arezzo e Siena. Qui continuerà a cadere la neve fino a quote basse, mentre sulle altre zone i fiocchi saranno più radi e cesseranno del tutto. Dalle 17 precipitazioni in attenuazione, residue su Aretino, Senese, Grossetano e Alto Mugello. Dalle 20 neve debole limitata al Mugello e all’Appennino fiorentino e aretino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

