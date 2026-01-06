Neve in autostrada | Aspi interviene con 600 persone e 400 mezzi

Il 6 gennaio 2026, intense nevicate hanno interessato diverse zone dell’Italia settentrionale, coinvolgendo autostrade in Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Per garantire la sicurezza degli utenti, Autostrade per l’Italia (Aspi) ha impiegato circa 600 persone e 400 mezzi di intervento. La situazione resta monitorata attentamente per prevenire disagi e assicurare il regolare svolgimento del traffico.

Autostrade Alto Adriatico, attivato piano anti neve e gelo: oltre 140 mezzi pronti a intervenire - Autostrade Alto Adriatico innalza l’allerta per gelo e neve: mezzi, personale e aree di accumulo pronti sulla rete. nordest24.it

L'Autostrada del Sole A1 tra Firenze e Bologna poco fa completamente bloccata a causa di una fortissima nevicata, scenario d'altri tempi con le auto sparse per strada.. situazione in miglioramento! Video di Dani #montagna #neve #autostrada - facebook.com facebook

Neve sull’Appennino, forti disagi sull’Autostrada del Sole. Chiusi numerosi caselli @muoversintoscan x.com

