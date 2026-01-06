Neve in autostrada | Aspi interviene con 600 persone e 400 mezzi
Il 6 gennaio 2026, intense nevicate hanno interessato diverse zone dell’Italia settentrionale, coinvolgendo autostrade in Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Per garantire la sicurezza degli utenti, Autostrade per l’Italia (Aspi) ha impiegato circa 600 persone e 400 mezzi di intervento. La situazione resta monitorata attentamente per prevenire disagi e assicurare il regolare svolgimento del traffico.
ROMA – Intense nevicate hanno interessato dalla prima mattina di oggi, 6 gennaio 2026, alcuni settori autostradali di Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Per questo motivo Autostrade per l’Italia ha attivato il proprio piano neve che ha visto l’impiego di circa 400 mezzi ed oltre 600 persone. Le precipitazioni nevose risultano in riduzione e al . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Reddito di cura in manovra: tra 400 e 600 euro al mese per familiari che assistono persone con gravi disabilità
Leggi anche: Russia, tempesta di neve a Saratov: 200 persone intrappolate sotto la neve in autostrada
Neve in autostrada: Aspi interviene con 600 persone e 400 mezzi - Intense nevicate hanno interessato dalla prima mattina di oggi, 6 gennaio 2026, alcuni settori autostradali di ... firenzepost.it
Autostrade Alto Adriatico, attivato piano anti neve e gelo: oltre 140 mezzi pronti a intervenire - Autostrade Alto Adriatico innalza l’allerta per gelo e neve: mezzi, personale e aree di accumulo pronti sulla rete. nordest24.it
L'Autostrada del Sole A1 tra Firenze e Bologna poco fa completamente bloccata a causa di una fortissima nevicata, scenario d'altri tempi con le auto sparse per strada.. situazione in miglioramento! Video di Dani #montagna #neve #autostrada - facebook.com facebook
Neve sull’Appennino, forti disagi sull’Autostrada del Sole. Chiusi numerosi caselli @muoversintoscan x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.