Neve in autostrada | Aspi interviene con 600 persone e 400 mezzi

Da firenzepost.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 gennaio 2026, intense nevicate hanno interessato diverse zone dell’Italia settentrionale, coinvolgendo autostrade in Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Per garantire la sicurezza degli utenti, Autostrade per l’Italia (Aspi) ha impiegato circa 600 persone e 400 mezzi di intervento. La situazione resta monitorata attentamente per prevenire disagi e assicurare il regolare svolgimento del traffico.

ROMA – Intense nevicate hanno interessato dalla prima mattina di oggi, 6 gennaio 2026, alcuni settori autostradali di Toscana, Emilia Romagna e Friuli. Per questo motivo Autostrade per l’Italia ha attivato il proprio piano neve che ha visto l’impiego di circa 400 mezzi ed oltre 600 persone. Le precipitazioni nevose risultano in riduzione e al . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

neve in autostrada aspi interviene con 600 persone e 400 mezzi

© Firenzepost.it - Neve in autostrada: Aspi interviene con 600 persone e 400 mezzi

Leggi anche: Reddito di cura in manovra: tra 400 e 600 euro al mese per familiari che assistono persone con gravi disabilità

Leggi anche: Russia, tempesta di neve a Saratov: 200 persone intrappolate sotto la neve in autostrada

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

neve autostrada aspi intervieneNeve in autostrada: Aspi interviene con 600 persone e 400 mezzi - Intense nevicate hanno interessato dalla prima mattina di oggi, 6 gennaio 2026, alcuni settori autostradali di ... firenzepost.it

neve autostrada aspi intervieneAutostrade Alto Adriatico, attivato piano anti neve e gelo: oltre 140 mezzi pronti a intervenire - Autostrade Alto Adriatico innalza l’allerta per gelo e neve: mezzi, personale e aree di accumulo pronti sulla rete. nordest24.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.