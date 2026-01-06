Neve in A14 il video

Il video mostra le condizioni del traffico sull'autostrada A14 alle ore 15 del 6 gennaio 2026, a causa di una copiosa nevicata. Tra Rimini e Forlì si registrano rallentamenti e disagi, che riflettono le difficoltà legate alle abbondanti precipitazioni in zona. La situazione richiede attenzione da parte degli automobilisti e l'intervento delle autorità per garantire la sicurezza sulla carreggiata.

Pericolo ghiaccio, disagi e code in autostrada per la neve: scatta l'allerta gelo - In A1 fino a 10 km di rallentamenti nelle ore più intense della nevicata: centinaia di mezzi spazzaneve su tutta la rete. bolognatoday.it

Autostrada A14, codice rosso per neve da Castel San Pietro a Forlì - A14: da Castel San Pietro a Forlì, compresa la diramazione verso Ravenna, presenza di neve e codice rosso. chiamamicitta.it

Neve e caos sull'Appennino: A1 bloccata tra Toscana ed Emilia-Romagna, traffico in tilt - facebook.com facebook

Parigi paralizzata per la neve: «Quasi 1000 km di inghorghi». Traffico da incubo, ma c'è chi scia a Montmartre - Foto e video x.com

