Neve in A14 il video
Il video mostra le condizioni del traffico sull'autostrada A14 alle ore 15 del 6 gennaio 2026, a causa di una copiosa nevicata. Tra Rimini e Forlì si registrano rallentamenti e disagi, che riflettono le difficoltà legate alle abbondanti precipitazioni in zona. La situazione richiede attenzione da parte degli automobilisti e l'intervento delle autorità per garantire la sicurezza sulla carreggiata.
Traffico rallentato in autostrada A14 a causa dell'abbondante nevicata: questa la situazione attorno alle 15 del 6 gennaio 2026 tra Rimini e Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
