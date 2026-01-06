Neve il Comune di Gubbio chiude le scuole

A causa delle condizioni meteorologiche avverse e del rischio di gelo, il Comune di Gubbio ha deciso di chiudere tutte le scuole. Il sindaco Vittorio Fiorucci ha firmato un’ordinanza urgente per garantire la sicurezza degli studenti e del personale docente nelle prossime ore. La misura resterà in vigore fino a miglioramento delle condizioni climatiche e sarà comunicata tramite i canali ufficiali del Comune.

Il Comune di Gubbio chiude le scuole. "A causa delle avverse condizioni meteorologiche e del concreto rischio gelo annunciato per la notte e per le prime ore di domani mattina, il sindaco Vittorio Fiorucci ha appena firmato una ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura di tutte le.

Allerta meteo, Centro operativo comunale a Terni. Neve, a San Venanzo scuole chiuse - Prosegue l’allerta meteo su tutto il territorio della regione Umbria e i Comuni si attivano per interventi di monitoraggio e prevenzione a sec ... umbria24.it

Neve in Umbria, tutti i Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole il 7 gennaio: in aggiornamento - La neve continua a cadere su gran parte dell'Umbria e arrivano le prime chiusure delle scuole in alcuni comuni del cuore verde. corrieredellumbria.it

Nevicata copiosa in corso a Lugo! È stato attivato il Piano neve del Comune che prevede le attività necessarie in caso di neve. Saranno attivati gli spazzamenti delle strade dove necessario e verrà sparso il sale sulle strade perché si prevede che le temper - facebook.com facebook

Neve in Toscana, un comune annuncia la chiusura delle scuole il 7 gennaio x.com

