Neve gli aggiornamenti dai comuni dell' entroterra Problema elettrico nella frazione di Cornolo

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalla zona dell'entroterra del Forlivese. A Cornolo, si segnala un problema elettrico che sta interessando la frazione. Nel frattempo, a Bertinoro, il sindaco ha comunicato che i mezzi spazzaneve e spargisale sono già all’opera, concentrandosi sulle strade collinari per garantire la sicurezza e il passaggio.

Aggiornamenti social dai comuni del Forlivese sulla situazione neve, a Bertinoro il sindaco ha scritto: "Fin dalle prime ore del mattino sono operativi i mezzi spazzaneve e spargisale, con interventi prioritari sulle strade collinari. Nel corso della giornata le operazioni proseguiranno anche.

