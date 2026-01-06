Neve gli aggiornamenti dai comuni dell' entroterra Problema elettrico nella frazione di Cornolo

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalla zona dell'entroterra del Forlivese. A Cornolo, si segnala un problema elettrico che sta interessando la frazione. Nel frattempo, a Bertinoro, il sindaco ha comunicato che i mezzi spazzaneve e spargisale sono già all’opera, concentrandosi sulle strade collinari per garantire la sicurezza e il passaggio.

Aggiornamenti social dai comuni del Forlivese sulla situazione neve, a Bertinoro il sindaco ha scritto: "Fin dalle prime ore del mattino sono operativi i mezzi spazzaneve e spargisale, con interventi prioritari sulle strade collinari. Nel corso della giornata le operazioni proseguiranno anche.

Start Romagna: limitazioni e ritardi nell’entroterra causa neve - La prima nevicata del nuovo anno, nei territori dell’entroterra serviti da Start Romagna, ha causato alcune modifiche al servizio di trasporto pubblico locale ... chiamamicitta.it

Neve abbondante nell’entroterra marchigiano: 15 centimetri in poche ore e primi disagi - Dalla tarda mattinata neve intensa su colline e paesi interni delle Marche: disagi, manifestazioni rinviate e prime ordinanze di chiusura delle scuole ... lanuovariviera.it

AGGIORNAMENTI NEVE Problemi al traffico sulla FiPi Li per una fitta nevicata fra Montelupo e Ginestra, ristretta la carreggiata dell'A1 - facebook.com facebook

#NEWS - #Parigi imbiancata: #neve improvvisa paralizza la capitale francese. La nevicata ha sorpreso residenti e turisti, imbiancando rapidamente tetti, strade e monumenti iconici come il #Louvre. Mentre molti me hanno approfittato per scattare fotografie dell x.com

