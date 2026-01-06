Neve e viabilità critica | rallentamenti alla raccolta porta a porta

A causa delle recenti nevicate in Toscana, molte strade secondarie sono diventate impraticabili, influendo sul normale svolgimento della raccolta porta a porta. Le condizioni meteorologiche critiche hanno provocato rallentamenti e interruzioni temporanee nei servizi di raccolta, con conseguenze sulla gestione dei rifiuti nelle zone interessate. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni o proroghe nei servizi.

"L'ondata di maltempo e le nevicate che hanno interessato nelle prime ore di oggi diverse aree della Toscana hanno reso non percorribili numerose strade secondarie, impedendo il regolare svolgimento dei servizi di raccolta porta a porta in alcune zone".Così in una nota Plures Alia.

