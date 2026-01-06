Neve e ghiaccio in Toscana | scuole chiuse il 7 gennaio Ecco dove

In Toscana, il 7 gennaio 2026, l’allerta gialla per neve e ghiaccio ha portato alla chiusura di alcune scuole nei comuni interessati. La Protezione Civile regionale ha emesso l’avviso, invitando alla prudenza e adottando misure precauzionali per garantire la sicurezza degli studenti e dei cittadini. Di seguito, i dettagli sui comuni coinvolti e le eventuali disposizioni in atto.

L'allerta gialla per ghiaccio e neve in Toscana emessa dalla sala operativa della Protezione Civile regionale, per la giornata di domani 7 gennaio 2026, ha spinto alcuni comuni a disporre la chiusura delle scuole

Forlì sotto la neve, scuole chiuse mercoledì 7 gennaio - Le forti precipitazioni in corso hanno messo in moto, fin dalle prime ore di questa mattina, l’intera macchina comunale e il piano neve e ghiaccio ... corriereromagna.it

Neve, in provincia di Ravenna il 7 gennaio resteranno chiuse le scuole superiori - In provincia di Ravenna è nevicato nella giornata di oggi (6 gennaio) in modo copioso, le precipitazioni risultano in attenuazione nel corso del ... ravennaedintorni.it

