Il maltempo di inizio gennaio, caratterizzato da neve e temperature molto basse, sta causando disagi alla circolazione sulle autostrade italiane. Le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato rallentamenti e blocchi, compromettendo la normale viabilità in diverse regioni. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e pianificare attentamente gli spostamenti.

Il freddo intenso e le nevicate tornate a colpire diverse aree del Paese stanno creando una giornata complicata per la viabilità italiana. Fin dalle prime ore del mattino di martedì 6 gennaio, la neve ha iniziato ad accumularsi lungo alcuni tratti strategici della rete autostradale, provocando rallentamenti, chiusure improvvise e lunghe code. Una situazione in costante evoluzione, che ha trasformato il viaggio di molti automobilisti in una vera e propria prova di pazienza. Neve e gelo mettono in difficoltà le autostrade. Il quadro meteorologico di queste ore è dominato da aria fredda e precipitazioni nevose persistenti, soprattutto lungo l’asse appenninico. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

neve e gelo paralizzano le autostrade traffico in tilt il 6 gennaio

