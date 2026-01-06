Neve e gelo paralizzano le autostrade | traffico in tilt il 6 gennaio

Il maltempo di inizio gennaio, caratterizzato da neve e temperature molto basse, sta causando disagi alla circolazione sulle autostrade italiane. Le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato rallentamenti e blocchi, compromettendo la normale viabilità in diverse regioni. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e pianificare attentamente gli spostamenti.

Il freddo intenso e le nevicate tornate a colpire diverse aree del Paese stanno creando una giornata complicata per la viabilità italiana. Fin dalle prime ore del mattino di martedì 6 gennaio, la neve ha iniziato ad accumularsi lungo alcuni tratti strategici della rete autostradale, provocando rallentamenti, chiusure improvvise e lunghe code. Una situazione in costante evoluzione, che ha trasformato il viaggio di molti automobilisti in una vera e propria prova di pazienza. Neve e gelo mettono in difficoltà le autostrade. Il quadro meteorologico di queste ore è dominato da aria fredda e precipitazioni nevose persistenti, soprattutto lungo l'asse appenninico.

Pericolo ghiaccio, disagi e code in autostrada per la neve: scatta l'allerta gelo - In A1 fino a 10 km di rallentamenti nelle ore più intense della nevicata: centinaia di mezzi spazzaneve su tutta la rete. bolognatoday.it

Autostrade Alto Adriatico, attivato piano anti neve e gelo: oltre 140 mezzi pronti a intervenire - Autostrade Alto Adriatico innalza l’allerta per gelo e neve: mezzi, personale e aree di accumulo pronti sulla rete. nordest24.it

Snow Paralyses Paris, France? Record 1,000 KM Traffic Jam by Extreme Snowfall Storm

Epifania con qualche fiocco di neve. L’ondata di gelo che ha interessato l’Emilia Romagna e parte del Polesine ha toccato marginalmente anche la Bassa padovana. Tra le prime ore dell’alba e la mattinata di martedì 6 gennaio deboli nevicate hanno int - facebook.com facebook

Maltempo Francia, Paese in ginocchio per neve e gelo: almeno 6 morti per gli incidenti stradali. Trasporti paralizzati, "è un'apocalisse bianca". Parigi piomba a -8°C x.com

