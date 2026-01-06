Neve | domani scuole chiuse i fiocchi attecchiscono anche in centro

Domani le scuole di Trieste e del Carso resteranno chiuse a causa delle nevicate che interessano la zona da ieri. La decisione riguarda studenti e bambini dell'asilo, che non riprenderanno le lezioni dopo le vacanze natalizie. La neve si sta attecchendo anche nel centro della città, rendendo necessaria questa misura di sicurezza.

Domani studenti e bambini dell'asilo non rientreranno nelle aule dopo le vacanze natalizie, poiché le scuole saranno chiuse a causa delle nevicate che stanno interessando Trieste e il Carso dalla mattina di ieri, lunedì 5 dicembre. La neve continua infatti a cadere e dal pomeriggio di un'Epifania.

Scuole superiori chiuse domani in provincia di Ravenna per la neve, aperte quelle dell’infanzia, elementari e medie (tranne a Brisighella) - Scuole superiori chiuse domani in provincia di Ravenna, così come gli istituti di formazione, per la nevicata. corriereromagna.it

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, scuole chiuse a Trieste e Muggia mercoledì 7 gennaio. In arrivo l’ordinanza per neve e bora - Domani, mercoledì 7 gennaio 2026, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse a Trieste e Muggia a causa di neve e forte bora. orizzontescuola.it

