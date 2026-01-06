Neve Città della Pieve chiude le scuole
Il Comune di Città della Pieve ha deciso di chiudere le scuole a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La misura, adottata per motivi di sicurezza, mira a prevenire eventuali criticità sulla viabilità e garantire l’incolumità di studenti, famiglie e personale scolastico nelle prime ore del giorno. La decisione resta valida fino a quando le condizioni migliorano.
Il Comune di Città della Pieve chiude le scuole. “A causa delle avverse condizioni meteo e delle possibili criticità legate alla viabilità e agli spostamenti nelle prime ore del mattino, in via precauzionale e al fine di garantire la sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Maltempo, scuole chiuse a Città della Pieve mercoledì 7 gennaio: stop anche ai nidi
Leggi anche: Epifania, a Città della Pieve la befana torna a volare sui tetti della città
Nevica sul Terminillo. Quota neve in abbassamento: probabile anche in città - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.