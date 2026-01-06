Neve Città della Pieve chiude le scuole

Il Comune di Città della Pieve ha deciso di chiudere le scuole a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La misura, adottata per motivi di sicurezza, mira a prevenire eventuali criticità sulla viabilità e garantire l’incolumità di studenti, famiglie e personale scolastico nelle prime ore del giorno. La decisione resta valida fino a quando le condizioni migliorano.

