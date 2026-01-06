Neve ad Arezzo | auto bloccate in Casentino e Valtiberina alberi pericolanti

Oggi, 6 gennaio 2026, Arezzo e le zone limitrofe sono interessate da intense precipitazioni nevose. I vigili del fuoco sono intervenuti con circa 25 interventi per soccorrere auto bloccate e mettere in sicurezza alberi pericolanti nelle aree del Casentino e della Valtiberina. La situazione richiede attenzione e precauzioni, con le autorità che monitorano attentamente le condizioni del territorio.

Emergenza neve anche ad Arezzo oggi, 6 gennaio 2026. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio effettuando circa 25 interventi per il recupero di auto finite fuori strada e per la messa in sicurezza di alberi pericolanti

Bufera di neve sull'autostrada A1 tra Bologna e Firenze: auto di traverso e traffico paralizzato (Video) - Calenzano (FI), 6 gennaio 2026 – Una forte nevicata ha creato gravi disagi sull'autostrada A1 nei pressi di Calenzano, dove numerose auto sono rimaste bloccate a causa della neve e di veicoli finiti d ... ilmeteo.it

Neve record nel Chianti: fino a 25 cm, strade bloccate e trattori in azione - Nevicata eccezionale nel Chianti: fino a 25 cm di neve, strade in difficoltà, trattori al lavoro e soccorsi. gonews.it

Emergenza neve, attivato il piano della Centrale 118 di Arezzo - facebook.com facebook

Capodanno con codice giallo in Toscana per ghiaccio e neve x.com

