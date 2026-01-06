Neve a Osimo vigile del fuoco perde il controllo del mezzo e travolge un' auto - GUARDA IL VIDEO

Da anconatoday.it 6 gen 2026

Oggi a Osimo, in via Costa del Borgo, si è verificato un incidente tra un veicolo dei vigili del fuoco e un'auto, a causa delle condizioni di neve e asfalto scivoloso. Un mezzo dei vigili del fuoco ha perso il controllo, travolgendo un’auto ferma sulla strada. Di seguito il video dell’accaduto, che evidenzia la dinamica e la delicatezza di quanto accaduto.

Incidente stradale e tragedia sfiorata oggi pomeriggio in via Costa del Borgo, a Osimo. Le immagini mostrano un camion dei vigili del fuoco che si schianta contro un'auto che in quel momento era finita di traverso a causa dell'asfalto scivoloso. Il video. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

neve a osimo vigile del fuoco perde il controllo del mezzo e travolge un auto guarda il video

© Anconatoday.it - Neve a Osimo, vigile del fuoco perde il controllo del mezzo e travolge un'auto - GUARDA IL VIDEO

