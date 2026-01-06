Neve a Osimo vigile del fuoco perde il controllo del mezzo e travolge un' auto - GUARDA IL VIDEO

Oggi a Osimo, in via Costa del Borgo, si è verificato un incidente tra un veicolo dei vigili del fuoco e un'auto, a causa delle condizioni di neve e asfalto scivoloso. Un mezzo dei vigili del fuoco ha perso il controllo, travolgendo un’auto ferma sulla strada. Di seguito il video dell’accaduto, che evidenzia la dinamica e la delicatezza di quanto accaduto.

Incidente stradale e tragedia sfiorata oggi pomeriggio in via Costa del Borgo, a Osimo. Le immagini mostrano un camion dei vigili del fuoco che si schianta contro un'auto che in quel momento era finita di traverso a causa dell'asfalto scivoloso. Il video. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Neve a Osimo, vigile del fuoco perde il controllo del mezzo e travolge un'auto - GUARDA IL VIDEO Leggi anche: Paura in via Capozzi: perde il controllo del mezzo pesante e travolge un albero Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce all'interno del canale: soccorso dai Vigili del fuoco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fabriano / Dopo la neve alberi e rami caduti, intervengono i Vigili del Fuoco; Fabrianese imbiancato dalla neve, vigili del fuoco in azione (video). Neve a Osimo, vigile del fuoco perde il controllo del mezzo e travolge un'auto - GUARDA IL VIDEO - Le immagini mostrano un camion dei vigili del fuoco che si schianta contro un'auto che in quel momento era finita di traverso a ... anconatoday.it

Neve nelle Marche, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco - Automobilisti bloccati e alberi caduti sulle strade: il bilancio degli interventi provincia per provincia aggiornato alle ore 18. lanuovariviera.it

Maltempo: vigili del fuoco, numerosi interventi nell'Aretino - I vigili del fuoco di Arezzo sono impegnati in numerosi interventi per l'emergenza neve, in particolare per il recupero di auto finite fuori strada. msn.com

PASSATEMPO DI OSIMO, ANCONA, 70 m slm, per chI avesse ancora dubbi sul fatto che le Marche non fossero colpite, NEVE quasi al livello del mare ormai !!!! Samuele per meteoscienza - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.