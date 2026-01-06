Neve a Castelluccio Vigili del Fuoco salvano 15 persone bloccate in auto
Il 6 gennaio 2026, a Castelluccio di Norcia, i Vigili del Fuoco hanno soccorso 15 persone rimaste bloccate in auto a causa della neve. L’intervento, iniziato nel pomeriggio, ha visto il recupero delle autovetture rimaste intrappolate, garantendo la sicurezza dei coinvolti. Questo intervento evidenzia l’efficacia delle squadre di emergenza nel gestire situazioni di blocco causate dalle condizioni climatiche avverse.
Norcia (PG), 6 gennaio 2026 – Dalle ore 14:30 di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Norcia sono intervenuti a Castelluccio per il recupero di 15 autovetture rimaste bloccate dalla neve. Tra gli occupanti c’erano anche alcuni minori e una persona con disabilità. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza tutte le persone coinvolte. Sul posto sono successivamente arrivati due mezzi spazzaneve per ripristinare la viabilità. Le operazioni si sono concluse alle ore 21:30. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
